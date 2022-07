Diego Cocca: 'La Volpe fue una gran influencia en mi carrera'

Diego Cocca hizo historia con el Atlas luego de llevarlos al título de la Liga MX. El argentino tiene una relación muy especial con los Rojinegros, y es que además de ser su entrenador, también defendió los colores de la institución, cuando Ricardo La Volpe era el director técnico del equipo.

En una entrevista con el portal The Coaches Voice, el timonel de los tapatíos recordó su etapa como futbolista de los Zorros, donde aseguró que el equipo jugadaba de una gran manera, al grado de ser protagonistas del futbol mexicano.

"Conozco muy bien al Atlas. Aquí viví una linda etapa como futbolista. En aquella época el entrenador era Ricardo La Volpe. Era un equipo muy ganador, peleaba los primeros lugares del fútbol mexicano y competía en la Copa Libertadores. Estábamos siempre en los primeros lugares peleando arriba. Un equipo protagonista completamente", recordó.

Asimismo, Diego Cocca aseguró que La Volpe tuvo una gran influencia durante su carrera, pues mencionó que el 'Bigotón' le cambió la manera de pensar futbolísticamente, por lo que desde su llegada quiso aprender más y posteriormente, enseñárselo a sus jugadores.

"La Volpe fue de gran influencia para mi carrera porque encontré una manera de pensar futbolísticamente diferente. Yo hice las inferiores en River Plate y debuté en Primera División con el primer equipo, que es un equipo de élite. Pero cuando llegué al futbol mexicano descubrí otra realidad: 'No, esto es otra cosa, otro deporte', me dije.

"Me estaban mostrando otra cosa que a mí no me enseñaron en Argentina y realmente me abrió ese apetito de querer aprender y que después, a la postre, me abrió el apetito para querer enseñar también", expresó Cocca.

