Tigres: ¿Por qué Gignac no asistirá al Juego de las Estrellas?

André-Pierre Gignac no fue incluído en la convocatoria del Juego de la Estrellas, donde la Liga MX enfrentará a la MLS en los próximos días.

La no convocatoria del francés levantó la sospechas, por lo que David Medrano, colaborador de RÉCORD, reveló que el goleador no está vacunado contra el Covid-19, por lo que no puede entrar a Estados Unidos.

Ante la información, el jugador de Tigres salió a aclarar la situación y aseguró que es un tema personal ya platicado con la directiva felina, por lo que pide respeto.

¡NO VA POR TEMAS PERSONALES! Gignac se pronunció respecto a su decisión de no participar en el partido All Star entre la Liga MX y la MLS. De acuerdo con David Medrano, el motivo es por no estar vacunado y de esta manera no poder entrar a Estados Unidos. pic.twitter.com/FdQ0LJx2Pj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 20, 2022

“Quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es cien por ciento personal”, publicó en Instagram.

