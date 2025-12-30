Ruso Zamogilny 'prueba' lo fácil que es el béisbol en unas jaulas de bateo

En los últimos meses, Damián “Ruso” Zamogilny se ha mantenido en el centro de la conversación deportiva, aunque no por su pasado como futbolista, sino por la polémica generada a través de redes sociales. El ahora comentarista ha lanzado diversas opiniones sobre el beisbol, deporte al que ha minimizado al asegurar que no es tan complicado como muchos lo plantean.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente provocaron críticas de aficionados y especialistas, quienes defendieron la complejidad técnica y mental del llamado Rey de los Deportes. Lejos de retractarse, Zamogilny mantuvo su postura, lo que incrementó el debate y elevó el tono de la discusión en plataformas digitales.

Ruso Zamogilny (Imago7)

En ese contexto, la polémica trascendió las redes sociales y llegó a la televisión. Durante el programa “La Jugada” de TUDN, Enrique Burak, reconocido por su pasión y conocimiento del beisbol, decidió retar públicamente al exfutbolista a probar su teoría en un escenario real: las jaulas de bateo.

Zamogilny aceptó el desafío y acudió a las jaulas para experimentar de primera mano la dificultad de conectar la pelota. En los primeros intentos, el ejercicio evidenció la complejidad del reto, ya que el “Ruso” fue incapaz de hacer contacto con los lanzamientos iniciales, mostrando que el timing y la lectura de la pelota no son tareas sencillas.

Y eso que no tengo perfeccionada la técnica de bateo. Aprendí por YouTube 🤣🤣⚾️pic.twitter.com/jYm3DihsXN — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) December 29, 2025

Conforme avanzó la sesión, el exjugador comenzó a ajustar su postura y a mejorar ligeramente su desempeño. Poco a poco logró conectar algunos envíos, lo que le permitió sostener su argumento de que, con práctica, es posible responder a lanzamientos de alta velocidad, aunque sin una técnica depurada.

Si bien consiguió hacer contacto en varias ocasiones, también quedó en evidencia que su ejecución distaba de la de un beisbolista profesional. La mecánica de bateo, el balance corporal y la coordinación fueron aspectos que mostraron las limitaciones propias de alguien ajeno a la disciplina.

A pesar de ello, Zamogilny no dudó en compartir su experiencia en redes sociales, donde destacó que logró impactar lanzamientos superiores a las 90 millas por hora, lo que equivale aproximadamente a 144 kilómetros por hora. El dato fue utilizado por el comentarista para reforzar su postura y presumir el logro ante sus seguidores.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.