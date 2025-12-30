¡Oficial! Atlanta ficha a joya del Necaxa por pedido de Tata Martino

Atlanta United hizo oficial la incorporación del defensor argentino Tomás Jacob, quien llega procedente del Club Necaxa como refuerzo para las próximas temporadas. El zaguero firmó un contrato que lo vincula con la institución de la MLS hasta la campaña 2028-29, con opciones de renovación que podrían extender su estancia en el club hasta la temporada 2030-31.

Con apenas 21 años, Jacob se suma al plantel como parte de la Iniciativa Sub-22, además de ocupar una plaza de jugador internacional. El defensor se encuentra a la espera de completar los trámites administrativos correspondientes para quedar habilitado y poder realizar su debut oficial con el conjunto de Atlanta.

En acción

El argentino arribó al futbol mexicano en julio de 2025 para incorporarse al Necaxa y su impacto fue inmediato. Apenas tres días después de su llegada, tuvo su debut oficial en un compromiso ante Querétaro, dejando buenas sensaciones desde sus primeras apariciones en la Liga MX.

Durante el torneo Apertura, Jacob se consolidó rápidamente como una pieza habitual en la alineación titular del conjunto hidrocálido. El defensor disputó 12 de los 14 encuentros de liga, mostrando regularidad y solidez en la zaga, cualidades que llamaron la atención de visores internacionales.

Welcome to Atlanta, Tomás 🔴⚫️#ATLUTD has signed defender Tomás Jacob from Club Necaxa to a contract through the 2028-29 season with option years through the 2030-31 season 🗞️ pic.twitter.com/9cNz9x4Wo0 — Atlanta United FC (@ATLUTD) December 30, 2025

Su progresión se reflejó también en el aspecto ofensivo, al marcar su primer gol como profesional el 26 de septiembre frente al Atlas. Ese tanto fue un reflejo de su confianza y crecimiento dentro del futbol mexicano, en una liga caracterizada por su exigencia física y ritmo de juego.

Además, Tomás Jacob formó parte del plantel de Necaxa que disputó la Leagues Cup, certamen en el que tuvo la oportunidad de enfrentar al propio Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium. Ese antecedente adquiere ahora un valor simbólico, al convertirse en el mismo escenario que podría albergar su debut con el club estadounidense.

Con Necaxa

Con un total de 67 partidos disputados en primera división entre Argentina y México, Jacob llega a la MLS como una apuesta a mediano plazo, pero con experiencia suficiente para competir desde el inicio. Su recorrido temprano en ligas competitivas respalda la confianza que Atlanta ha depositado en su fichaje.

