Necaxa a nada de cerrar el fichaje de un nuevo mediocampista

Necaxa se encuentra muy cerca de concretar la llegada de un nuevo mediocampista para el Clausura 2026. A pocas horas de la Navidad, desde Argentina surgieron novedades en el mercado de pases que involucran directamente a los Rayos, ya que Agustín Almendra está próximo a convertirse en nuevo jugador del conjunto hidrocálido, dirigido por el uruguayo Martín Varini.

De acuerdo con reportes cercanos al Racing de Avellaneda, el club argentino tiene prácticamente acordada la venta del volante al Necaxa, en una operación que ronda los 2.5 millones de dólares por el 100 por ciento de la ficha del futbolista.

Alistan un nuevo fichaje | IMAGO7

Negociación avanzada entre Racing y Necaxa

La transferencia se encuentra en su etapa final y solo restan detalles para que se haga oficial. En Racing consideran que la propuesta del club mexicano cumple con las expectativas planteadas desde un inicio, lo que permitió destrabar una salida que ya se venía analizando desde hace varios meses.

Cabe destacar que, a mitad de año, Agustín Almendra había sido pretendido por Vélez. Sin embargo, aunque hubo múltiples acercamientos, Racing declinó las ofertas aunque dejó abierta la posibilidad de una transferencia si aparecía una oferta formal en esta ventana.

Quieren al volante argentino | MEXSPORT

La trayectoria de Almendra

Almendra disputó un total de 102 partidos oficiales con la camiseta de Racing. Durante ese periodo marcó seis goles y registró ocho asistencias. Previamente, el volante de 25 años había sido jugador de Boca Juniors, club con el cual registró, 69 partidos logrando anotar seis goles y dando cuatro asistencias.

En cuanto a su palmarés, el mediocampista fue parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa en 2025 con Racing. De cerrarse la operación, Necaxa sumaría a un jugador con experiencia internacional y recorrido reciente en competencias continentales, reforzando así su mediocampo de cara a los próximos compromisos en la Liga MX.