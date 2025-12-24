Giakoumakis interesa a más europeos; Cruz Azul espera

Volver a Europa te encendió la chispa de Giorgos Giakoumakis, que a pesar de sufrir nueva lesión, acabó con nueve goles en 20 partidos con el PAOK. Y ahora el delantero griego despertó el interés de clubes internacionales.

Cruz Azul no logró que Giakou explotara como lo había hecho en la MLS, por lo que lo traspasó al PAOK de su país en calidad de préstamo por un año, con opción a compra. Sin embargo, han salido nuevos tiradores.

Tuvo un renacer en Grecia | IMAGO7

NO HA NEGOCIACIÓN, AGUARDAN AL VERANO

No existe hoy ninguna propuesta en concreto, ni del Oviedo, que apenas avisó que le podría interesar ficharlo, ni de otro club. Es un mero sondeo. Pero Cruz Azul no desespera, sabe que los bonos de Giorgos subieron y podrán venderlo en costo cercano a los 10 mdd, y no en la ventana de fichajes de este invierno, sino en el verano.

Al griego le restan dos años y medio de contrato con La Máquina, por lo que confían que acabe su préstamo con PAOK, que se cotice, y en el verano de 2026 puedan negociar con clubes del Viejo Continente su traspaso.

Tuvo un paso complicado en Cruz Azul | IMAGO7

Incluso con el equipo de Salónica, que tiene una opción de compra, pero Cruz Azul mantiene la preferencia para venderlo a un mejor postor con mayor oferta.