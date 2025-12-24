Cruz Azul firma histórico Apertura 2025: sufrieron dos derrotas en todo el semestre

Cruz Azul volvió a firmar un torneo para los libros de historia. En el Apertura 2025, La Máquina únicamente sufrió dos derrotas en todo el certamen, sumando Fase Regular y Liguilla, una hazaña que apenas se había presentado en dos ocasiones anteriores dentro de los torneos cortos del futbol mexicano.

Esta actuación convierte al Apertura 2025 en la tercera vez que el conjunto celeste logró mantener sus tropiezos al mínimo en un mismo torneo, reflejo de la regularidad, solidez y competitividad que mostró a lo largo del semestre.

Cruz Azul | IMAGO7

Las tres ocasiones históricas

Invierno 1997

Invierno 1998

Apertura 2025 (derrotas ante Xolos y Pumas)

En las ediciones de 1997 y 1998, Cruz Azul se consolidó como uno de los equipos más dominantes de la liga, sentando las bases de una época recordada por su consistencia y protagonismo constante en Liguilla.

Cruz Azul | IMAGO7

Un Apertura 2025 de regularidad total

En el Apertura 2025, La Máquina repitió ese nivel de excelencia al atravesar todo el torneo con apenas dos descalabros, mostrando equilibrio en defensa, contundencia en momentos clave y una mentalidad competitiva que le permitió sostener el ritmo tanto en la Fase Regular como en la Fiesta Grande.

Las únicas caídas del certamen llegaron ante Xolos y Pumas, rivales que lograron frenar a un Cruz Azul que, aun así, mantuvo una línea ascendente durante todo el torneo.

Nicolás Larcamón | IMAGO7

Cruz Azul no sólo iguala sus mejores registros históricos en torneos cortos, sino que confirma que el Apertura 2025 quedará como uno de los semestres más sólidos en la historia de la institución.

La Máquina volverá a la pretemporada el 29 de diciembre, para preparar el Clausura 2026. La primera incorporación será la de Miguel Borja, el colombiano arribará la siguiente semana para ponerse a las órdenes de Nicolás Larcamón.

Cruz Azul | IMAGO7