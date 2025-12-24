Cruz Azul firma histórico Apertura 2025: sufrieron dos derrotas en todo el semestre

El cuadro de Nicolás Larcamón logró lo mismo que los equipos del Invierno 1997 y 1998

Cruz Azul firma histórico Apertura 2025: sufrieron dos derrotas en todo el semestre
Nacho Rivero en partido | IMAGO7
Iliany Aparicio
24 de Diciembre de 2025

Cruz Azul volvió a firmar un torneo para los libros de historia. En el Apertura 2025, La Máquina únicamente sufrió dos derrotas en todo el certamen, sumando Fase Regular y Liguilla, una hazaña que apenas se había presentado en dos ocasiones anteriores dentro de los torneos cortos del futbol mexicano.

Esta actuación convierte al Apertura 2025 en la tercera vez que el conjunto celeste logró mantener sus tropiezos al mínimo en un mismo torneo, reflejo de la regularidad, solidez y competitividad que mostró a lo largo del semestre.

Las tres ocasiones históricas

  • Invierno 1997
  • Invierno 1998
  • Apertura 2025 (derrotas ante Xolos y Pumas)

En las ediciones de 1997 y 1998, Cruz Azul se consolidó como uno de los equipos más dominantes de la liga, sentando las bases de una época recordada por su consistencia y protagonismo constante en Liguilla.

Un Apertura 2025 de regularidad total

En el Apertura 2025, La Máquina repitió ese nivel de excelencia al atravesar todo el torneo con apenas dos descalabros, mostrando equilibrio en defensa, contundencia en momentos clave y una mentalidad competitiva que le permitió sostener el ritmo tanto en la Fase Regular como en la Fiesta Grande.

Las únicas caídas del certamen llegaron ante Xolos y Pumas, rivales que lograron frenar a un Cruz Azul que, aun así, mantuvo una línea ascendente durante todo el torneo.

Cruz Azul no sólo iguala sus mejores registros históricos en torneos cortos, sino que confirma que el Apertura 2025 quedará  como uno de los semestres más sólidos en la historia  de la institución.

La Máquina volverá a la pretemporada el 29 de diciembre, para preparar el Clausura 2026. La primera incorporación será la de Miguel Borja, el colombiano arribará la siguiente semana para ponerse a las órdenes de Nicolás Larcamón.

¿Puede Lionel Messi jugar en México en 2026? Esto es lo que se necesita
