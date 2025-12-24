Real Oviedo muestra interés en Giorgos Giakoumakis, futbolista de Cruz Azul

El fichaje de Giorgos Giakoumakis no fue lo esperado en Cruz Azul, pues aunque llegó a La Máquina como una de sus más grandes adiciones en para el Apertura 2024, nunca logró destacar en la institución celeste.

El griego fue cedido al PAOK de su país, pero dicho préstamo terminó y su futuro luce incierto, aunque una futura propuesta ya salió a la luz. Con información de César Luis Merlo, el Real Oviedo mostró interés en la actualidad de Giakoumakis, y en caso de tener una oferta decente, Cruz Azul no está cerrado a escucharla.

El griego | IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Giorgos Giakoumakis en Grecia?

Cuando se confirmó el préstamo del jugador griego, la fanaticada helénica mostró cierto alivió al ver regresar a uno de los suyos. Giorgos Giakoumakis comenzó con una participación destacada y tuvo un paso regular, pero todo parece indicar que su futuro no estará en Salónica.

En todas las competiciones (Super League 1, Kypello Elladas y Europa League) el griego logró sumar una cantidad de 20 partidos. En dichos cotejos, respondió y anotó nueve goles y dio una asistencia; su último tanto fue el 6 de noviembre del 2025, en la competencia europea.

El griego | IMAGO7

El paso del griego en Cruz Azul

Con el conjunto celeste tampoco logró ser el jugador esperado, pues nunca se vio con la misma potencia e importancia como la que tuvo en el Atlanta United. Con Cruz Azul disputó el doble de partidos que con el conjunto griego, pero logró la misma cantidad de goles; aunque dio ocho asistencias.

El 31 de enero de 2025 fue la última vez que el griego anotó un gol con la casaca celeste, bajo las órdenes de Vicente Sánchez, tras la salida de Martín Anselmi. Giorgos Giakoumakis anotó dicho tanto ante los Xolos de Tijuana, una de sus víctimas favoritas en la Liga MX.

El griego | IMAGO7

¿Solución para el Real Oviedo?

El Real Oviedo vive uno de sus momentos más oscuros en su regreso a LaLiga, pues Grupo Pachuca ya no es del agrado público. El equipo asturiano ha tenido tres entrenadores en la presente temporada, siendo Guillermo Almada el actual.

Uno de los mayores problemas del cuadro carbayones es la falta de gol, por lo que Giorgos Giakoumakis podría ser una solución. Sin embargo, la generación de oportunidades también es latente de cara al arco es latente, algo que la directiva aún no ha visto del todo.

El griego | IMAGO7