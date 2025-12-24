Netflix lanza tráiler de la película de Peaky Blinders y confirma el regreso de Tommy Shelby

Netflix confirmó los detalles de estreno de Peaky Blinders: The Immortal Man, la película que marcará el cierre de la historia de Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy. El proyecto, que continúa el universo de la exitosa serie británica, llegará primero a la pantalla grande antes de su estreno en streaming.

Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby en la película Peaky Blinders: The Immortal Man./ Netflix

La producción de la película concluyó a finales de 2024, luego de iniciar su rodaje en septiembre del mismo año en los estudios Digbeth Loc, en Birmingham, una locación clave para la identidad visual y narrativa de la saga. El rodaje se desarrolló con el mismo equipo creativo que consolidó el estilo de Peaky Blinders a lo largo de seis temporadas.

El estreno se realizará en dos etapas. En primer lugar, la película llegará a cines seleccionados el 6 de marzo de 2026, para posteriormente incorporarse al catálogo de Netflix el 20 de marzo de 2026. Este modelo busca ofrecer una experiencia cinematográfica previa a su llegada al streaming, algo poco habitual para producciones originales de la plataforma.

La producción de la cinta concluyó a finales de 2024 tras rodarse en Birmingham./ Netflix

¿Peaky Blinders: The Immortal Man es el final definitivo de la historia?

Aunque la película se presenta como el cierre del arco narrativo de Tommy Shelby, su creador, Steven Knight, ha confirmado que el universo de Peaky Blinders no termina aquí. Actualmente se encuentra en desarrollo una serie derivada ambientada en 1953, centrada en una nueva generación de personajes que heredarán el mundo construido por la historia original.

La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial./ Netflix

De esta forma, The Immortal Man funcionará como un punto final para el protagonista, pero no para la franquicia. La cinta permitirá cerrar la evolución de Tommy Shelby, mientras deja abierta la puerta a nuevas narrativas dentro del mismo contexto histórico y social.

La película se sitúa en un escenario marcado por la Segunda Guerra Mundial, llevando el conflicto interno del personaje a una escala mayor. El tráiler sugiere que Tommy enfrentará su ajuste de cuentas más complejo, no solo con enemigos externos, sino con las decisiones y consecuencias que ha acumulado a lo largo de su vida.

La ambientación bélica refuerza el tono oscuro y político que caracterizó a la serie, apostando por una narrativa más introspectiva y cargada de tensión. Este enfoque busca darle profundidad al desenlace del personaje sin romper con la esencia que convirtió a Peaky Blinders en un fenómeno global.