J Balvin, Rosalía, Doja Cat y más: los conciertos más esperados en CDMX en 2026

La agenda musical de 2026 en la Ciudad de México ya tiene confirmados varios de los conciertos más esperados del año. Desde regresos de bandas icónicas hasta presentaciones muy anticipadas de estrellas globales, la capital se perfila como uno de los destinos favoritos de los artistas para sus giras internacionales.

Principales conciertos confirmados

Rock y clásicos que vuelven

My Chemical Romance regresa para dos fechas el 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros, con su gira de reunión que ha emocionado a fans del rock alternativo.

My Chemical Romance regresará a la Ciudad de México con dos fechas en el Estadio GNP Seguros. / YouTube

AC/DC presentará su clásico repertorio el 7 de abril en el mismo estadio.

Soda Stereo, llegará con su gira Ecos , los días 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes.

Otras leyendas como Deep Purple y Korn también están programadas para shows en el año.

Homenajes a Soda Stereo mantienen vivo el legado de Gustavo Cerati entre el público mexicano. / FB: Soda Stereo

Pop y urbano para todos los gustos

Doja Cat llegará con su Ma Vie World Tour el 18 de febrero al Palacio de los Deportes , prometiendo espectáculo, coreografías y hits internacionales.

Big Time Rush , el grupo que marcó generaciones, estará el 21 de febrero también en el Palacio de los Deportes para una noche nostálgica.

The Weeknd ofrecerá tres presentaciones el 20, 21 y 22 de abril en el Estadio GNP Seguros, con producción visual y sonora de alto nivel.

Kanye West , conocido ahora como Ye, vendrá a la CDMX el 30 de enero y su presentación será en la Plaza de Toros.

Kali Uchis , con su estilo único entre R&B y pop alternativo, cerrará su gira en CDMX el 25 de febrero en el Palacio de los Deportes.

Rosalía visitará la CDMX en agosto, los días 24, 26, 28 y 29 al Palacio de los Deportes.

J Balvin ofrecerá dos fechas en la capital, el reguetonero colombiano estará en el Palacio de los Deportes el 14 y 15 de mayo.

The Weeknd ofrecerá tres conciertos consecutivos en uno de los recintos más grandes de la capital. / FB: The Weeknd

Otros shows y artistas

La escena local e internacional tiene aún más para ofrecer en 2026:

Porter iniciará febrero con un show el 5 de febrero en el Auditorio Nacional.

The Cardigans y The Hives también están programados para febrero en recintos como el Pepsi Center WTC y el Teatro Metropólitan.

Bandas como Nothing But Thieves y artistas como Lenny Kravitz tendrán fechas confirmadas para marzo próximos.

CDMX será sede de grandes conciertos durante 2026. / iStock

2026 se perfila como uno de los años musicales más intensos en la historia reciente de la Ciudad de México, con una mezcla de conciertos confirmados, artistas latinos de alto impacto, bandas legendarias y espectáculos que abarcan desde lo nostálgico hasta lo más vanguardista. Si amas la música en vivo, la capital ofrecerá oportunidades únicas para vivirla en grande.