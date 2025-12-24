¡Águilas millonarias! América y los equipos de futbol que valen cientos de millones de dólares

No sólo fueron el primer equipo mexicano en cotizar en la bolsa, ahora también lograron un nuevo hito a nivel mundial. América vendió el 49 por ciento parcial de sus acciones a General Atlantic, que tiene entre sus activos más atractivos a los New England Patriots, equipo de la NFL.

La familia Azcárraga volvió a dar un gran paso en la internacionalización de la marca azulcrema, aunque generó bastantes dudas en el proceso. Mucha gente pensó que el valor total del equipo era de mil millones de dólares, algo que es falso. La nueva empresa creada para darle valor a todo lo relacionado al equipo -América, Estadio Banorte y terrenos que lo rodean- es de 490 millones de dólares.

América | IMAGO7

Es decir, General Atlantic invirtió un aproximado de 240 millones de dólares, una cifra nada despreciable para el equipo azulcrema. Ahora, pese a no ser de los clubes más caros del mundo, el conjunto de las Águilas comenzó a codearse entre las altas esferas de la sociedad deportiva.

¿Qué otros equipos de futbol que valen cientos de miles de dólares?

Las aproximaciones no se hicieron esperar y el América ahora podrá decir que se codea con los más grandes del mundo, aunque muy lejos de los reyes del deporte. Una reciente lista de Forbes sobre los equipos más valiosos del mundo -de cualquier rama- puso a cuatro clubes de futbol entre los más caros.

América | IMAGO7

Real Madrid, Manchester United, Barcelona y Liverpool están en el listado de Forbes de los 50 equipos deportivos más caros del mundo. Los cuatro clubes europeos superan el umbral de los mil millones de dólares (con cinco y seis respectivamente), aunque hay otros conjuntos con un valor más bajo.

Fuera de esa lista de equipos de cualquier deporte, hay varios clubes con un valor más alto de los mil millones de dólares, como lo son: Manchester City, Bayern Munich, PSG, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Juventus, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, AC Milan, Inter de Milán, West Ham United y Newcastle United.

América | IMAGO7

¿El más caro de Concacaf?

Pese a que los datos no han sido actualizados, Forbes también lanzó una lista de valoraciones de equipos a mediados de 2025, en la que algunos equipos de la MLS destacaron con un valor arriba de los mil millones de dólares.

El L.A. Galaxy, LAFC e Inter Miami estuvieron en esa lista de julio, siendo los únicos equipos de Concacaf en superar dicho umbral. Sin embargo, pese a que la meta parece lejana, el conjunto azulcrema podría llegar a incrementar su valor, con varios factores de por medio.