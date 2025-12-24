América refuerza su cuerpo técnico con Sean Edmond Buckley

El Club América continúa fortaleciendo su estructura deportiva de cara a los próximos retos y sumó a Sean Edmond Buckley a su cuerpo técnico. El especialista norteamericano se integrará al equipo de trabajo de André Jardine como segundo preparador físico, aportando su experiencia y metodología al alto rendimiento azulcrema.

Buckley cuenta con un amplio recorrido en el futbol profesional, luego de haber trabajado en clubes como Pumas, Mazatlán, Lobos BUAP, así como en la MLS con Minnesota United y Real Salt Lake, experiencia que ahora trasladará a una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.

Añadieron a su cuerpo técnico | IMAGO7

A través de sus redes sociales, el preparador físico expresó su entusiasmo por esta nueva etapa profesional, destacando que llega al América con gratitud y compromiso, consciente de la responsabilidad que implica formar parte de un club importante en México.

“La vida es inesperada. Llena de cambios, retos y momentos que te obligan a crecer. A veces el camino cambia sin aviso, pero esos cambios pueden llevarte exactamente a donde debes estar”, escribió Sean.

Se alista para la llegada | CAPTURA

Con la incorporación de Buckley, el conjunto azulcrema busca seguir elevando sus estándares físicos y competitivos, apostando por un cuerpo técnico cada vez más robusto para afrontar un nuevo capítulo, manteniendo los mismos valores que han marcado su carrera.

“Me siento profundamente agradecido por la oportunidad de unirme a una institución y club histórico de primer nivel como Club América. Es una gran responsabilidad que asumo con humildad, compromiso y mucha gratitud.” “Nuevo capítulo. Mismos valores”, finalizó Buckley.

Preparan el Clausura 2026 | IMAGO7

Los jugadores azulcremas tuvieron la mañana del 24 de diciembre entrenamiento desde muy temprano. Luis Ángel Malagón entrenó con intensidad además de sus compañeros en el Nido de Coapa.

En los siguientes días la dirección técnica en conjunto con la directiva, planearán el siguiente torneo con altas y bajas para el Clausura 2026.