¿En cuánto está el dólar hoy 18 de febrero? Tipo de cambio en México

El precio del dólar hoy miércoles 18 de febrero de 2026 arranca con un nuevo ajuste a la baja en el mercado cambiario mexicano. La divisa estadounidense continúa presionada y se mantiene cerca de los 17 pesos, en una racha que confirma la fortaleza reciente del peso.

Al inicio de la jornada, el tipo de cambio se ubica en 17.12 pesos por dólar, de acuerdo con datos del mercado internacional.

El dólar se cotiza al inicio de la jornada en $17.12 pesos por unidad/Google

Así abrió el dólar hoy vs. el cierre de ayer

El martes 17 de febrero el billete verde cerró alrededor de 17.20 pesos, por lo que la cotización de esta mañana representa una baja aproximada de 8 centavos.

El peso mexicano sigue mostrando resiliencia frente al dólar, acumulando varias sesiones con cotizaciones por debajo de los 17.30 pesos.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones bancarias, el tipo de cambio promedio se ubica en: Compra: 16.7571 pesos

Venta: 17.4158 pesos

Este diferencial refleja la brecha habitual entre ventanillas y el mercado interbancario, donde el precio suele ser más competitivo.

El dólar se sigue moviendo a la baja en los mercados internacionales/Pixabay

Análisis breve: comportamiento en la última semana

En los últimos cinco días hábiles el dólar ha mostrado una tendencia bajista gradual.

La semana pasada cotizaba en niveles cercanos a 17.30–17.40 pesos, mientras que ahora se mueve alrededor de los 17.10–17.20 pesos.

Esto implica una depreciación acumulada del dólar frente al peso en el orden de 15 a 25 centavos en la semana.

Factores como el apetito por activos emergentes y la estabilidad en los mercados internacionales han favorecido al peso mexicano.

¿En cuánto lo venden los bancos hoy?

Así se cotiza el dólar en ventanillas de algunos de los principales bancos del país: Banco Azteca: Compra 16.00 | Venta 17.74

BBVA: Compra 16.27 | Venta 17.40

Banorte: Compra 15.95 | Venta 17.45

Santander: Compra 16.05 | Venta 17.75

Banamex / Citibanamex: Compra 16.63 | Venta 17.59

Scotiabank: Compra 15.10 | Venta 18.70

El tipo de cambio FIX de Banxico se ubica en 17.1753 pesos, referencia oficial para obligaciones denominadas en dólares.

El valor del dólar será diferente en cada una de las instituciones bancarias/Pixabay

¿Conviene comprar dólares hoy?