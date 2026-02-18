¿Guiño a Cruz Azul? Victor Osimhen asegura que apoyará a la Máquina por Ebere

Con la llegada de Christian Ebere, Cruz Azul volverá a tener un africano en sus filas por primera vez en 12 años, desde que Achille Emaná estuvo en el club. Aunque todavía es pronto para saber cuál será la huella que deje en el club, las expectativas son altas y uno de sus compañeros de la infancia, Victor Osimhen, solo las incrementó con las declaraciones.

Tras la victoria 5-2 de Galatasaray a la Juventus en la ida de los Playoffs de la Champions League, el atacante nigeriano fue entrevistado por TNT Sports y se tomó el tiempo de opinar sobre la nueva aventura de Ebere en la Máquina y la Liga MX. "Es un hermano, es un hombre excelente, me gusta. Es un 'workaholic'; él siempre está jugando en el gimnasio, siempre está ahí".

Ebere en su presentación ante los medios | GINA SÁNCHEZ

"Es el último jugador que se va después de que se termine el entrenamiento. Estoy muy contento, está haciendo su cosa. Está haciendo realdiad sus sueños; hablamos de vez en cuando" declaró Osimhen, quien dio dos asistencias este martes en la victoria de su equipo contra la Vecchia Signora.

¿Osimhen a Cruz Azul?

Por otra parte, el exatacante de Napoli consideró que la Liga MX es un reto importante para Ebere y consideró que "hacer el movimiento a México" no es una decisión sencilla, porque "es una liga muy difícil". Sin embargo, consideró que su compatriota podrá destacar pues "puede sobrevivir en cualquier liga" porque es "realmente un talento excelente".

Victor Osimhen se enfrenta a Federico Gati en el partido de Playoffs de Champions League | AP

Por último, aseguró que a partir de ahora será un aficionado más del equipo dirigido por Nicolás Larcamón. "Definitivamente, definitivamente, sí", respondió ante la pregunta explícita de si será fan de Cruz Azul. "Donde vaya, apoyo al club", finalizó.

¿Dónde coincidieron Ebere y Osimhen?

Fue con la Selección de Nigeria Sub-17 que ambos atacantes se conocieron y fundaron las bases de su amistad. Ambos coincidieron en la Copa Africana de Naciones 2015 y posteriormente en el Mundial de ese mismo año, en el cual las Águilas Doradas se coronaron. Osimhen marcó nueve goles en el torneo de la FIFA y se hizo presente en cada partido, mientras que Eber solo anotó en la Semifinal contra la Selección Mexicana.

Osimhen con un remate de chilena en el partido ante la Juventus en Champions League | AP