Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Guiño a Cruz Azul? Victor Osimhen asegura que apoyará a la Máquina por Ebere

Osimhen durante el partido de Champions League entre Galatasaray y Juventus | AP
Osimhen durante el partido de Champions League entre Galatasaray y Juventus | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:03 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero de Galatasaray habló sobre la situación del nuevo refuerzo de los cementeros y aseguró que es un gran jugador

Con la llegada de Christian Ebere, Cruz Azul volverá a tener un africano en sus filas por primera vez en 12 años, desde que Achille Emaná estuvo en el club. Aunque todavía es pronto para saber cuál será la huella que deje en el club, las expectativas son altas y uno de sus compañeros de la infancia, Victor Osimhen, solo las incrementó con las declaraciones.

Tras la victoria 5-2 de Galatasaray a la Juventus en la ida de los Playoffs de la Champions League, el atacante nigeriano fue entrevistado por TNT Sports y se tomó el tiempo de opinar sobre la nueva aventura de Ebere en la Máquina y la Liga MX. "Es un hermano, es un hombre excelente, me gusta. Es un 'workaholic'; él siempre está jugando en el gimnasio, siempre está ahí".

Ebere en su presentación ante los medios | GINA SÁNCHEZ
Ebere en su presentación ante los medios | GINA SÁNCHEZ

"Es el último jugador que se va después de que se termine el entrenamiento. Estoy muy contento, está haciendo su cosa. Está haciendo realdiad sus sueños; hablamos de vez en cuando" declaró Osimhen, quien dio dos asistencias este martes en la victoria de su equipo contra la Vecchia Signora.

¿Osimhen a Cruz Azul?

Por otra parte, el exatacante de Napoli consideró que la Liga MX es un reto importante para Ebere y consideró que "hacer el movimiento a México" no es una decisión sencilla, porque "es una liga muy difícil". Sin embargo, consideró que su compatriota podrá destacar pues "puede sobrevivir en cualquier liga" porque es "realmente un talento excelente".

Victor Osimhen se enfrenta a Federico Gati en el partido de Playoffs de Champions League | AP
Victor Osimhen se enfrenta a Federico Gati en el partido de Playoffs de Champions League | AP

Por último, aseguró que a partir de ahora será un aficionado más del equipo dirigido por Nicolás Larcamón. "Definitivamente, definitivamente, sí", respondió ante la pregunta explícita de si será fan de Cruz Azul. "Donde vaya, apoyo al club", finalizó.

¿Dónde coincidieron Ebere y Osimhen?

Fue con la Selección de Nigeria Sub-17 que ambos atacantes se conocieron y fundaron las bases de su amistad. Ambos coincidieron en la Copa Africana de Naciones 2015 y posteriormente en el Mundial de ese mismo año, en el cual las Águilas Doradas se coronaron. Osimhen marcó nueve goles en el torneo de la FIFA y se hizo presente en cada partido, mientras que Eber solo anotó en la Semifinal contra la Selección Mexicana.

Osimhen con un remate de chilena en el partido ante la Juventus en Champions League | AP
Osimhen con un remate de chilena en el partido ante la Juventus en Champions League | AP

Desde entonces no se han reencontrado, ya que Ebere no siguió su proceso en el combinado nacional, mientras que Osimhen se consolidó como figura de Nigeria. No obstante, su vínculo se mantiene y ahora el delantero de Galatasaray es un aficionado más de Cruz Azul, lo que incluso ilusionó a más de un seguidor cementero con la posibilidad de verlo en un futuro en la Noria.

Últimos videos
Lo Último
08:03 ¿Guiño a Cruz Azul? Victor Osimhen asegura que apoyará a la Máquina por Ebere
07:53 Matías Almeyda recibe sanción histórica tras escándalo en Sevilla
07:47 ¿En cuánto está el dólar hoy 18 de febrero? Tipo de cambio en México
07:16 ¡Oficial! Los 49ers regresarán a la Ciudad de México para un partido de temporada regular en 2026
07:00 El Reporte Ponce: ¿Por qué Milito no llegó a Cruz Azul antes que Chivas?
07:00 Portada RÉCORD 18 febrero 2026
01:02 Partidos de hoy 18 de febrero de 2026
00:45 Olympiacos vs Bayer Leverkusen: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de Ida de Playoffs de Champions League?
00:42 LAFC arrolla al Real España y prácticamente sella su pase en la Concacaf Champions Cup
00:31 Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 7 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Osimhen durante el partido de Champions League entre Galatasaray y Juventus | AP
Futbol
18/02/2026
¿Guiño a Cruz Azul? Victor Osimhen asegura que apoyará a la Máquina por Ebere
Matías Almeyda recibe sanción histórica tras escándalo en Sevilla
Futbol
18/02/2026
Matías Almeyda recibe sanción histórica tras escándalo en Sevilla
¿En cuánto está el dólar hoy 18 de febrero? Tipo de cambio en México
Contra
18/02/2026
¿En cuánto está el dólar hoy 18 de febrero? Tipo de cambio en México
San Francisco tendrá un partido de local en la Ciudad de México | X @49ers
NFL
18/02/2026
¡Oficial! Los 49ers regresarán a la Ciudad de México para un partido de temporada regular en 2026
El Reporte Ponce: ¿Por qué Milito no llegó a Cruz Azul antes que Chivas?
Opinión
18/02/2026
El Reporte Ponce: ¿Por qué Milito no llegó a Cruz Azul antes que Chivas?
Portada RÉCORD 18 febrero 2026
Portada del día
18/02/2026
Portada RÉCORD 18 febrero 2026