Thiago Espinosa, refuerzo de América, se sincera sobre su camino a Primera División: “Muy difícil, fue frustrante”

Thiago Espinosa, refuerzo de América para este Clausura 2026, se sinceró sobre todo lo que vivió antes de debutar en Primera División. Procedente de Racing de Montevideo, el lateral charrúa pasó frustración en todos sus años previos en Peñarol. Desde no recibir las oportunidades que él esperaba, hasta tener que dejar al club en el que estuvo más de 10 años, el uruguayo dijo que su camino a la máxima categoría fue complicado.

Thiago Espinosa completa los refuerzos americanistas | IG: @clubamerica

EL DIFÍCIL CAMINO A PRIMERA DIVISIÓN

En entrevista para RÉCORD, el lateral admitió que previo a su debut, vivió años de frustración. Desde juveniles, Espinosa estuvo en Peñarol, uno de los equipos más grandes y ganadores de Uruguay. Sin embargo, Thiago reveló que él sentía que merecía la oportunidad de debutar, pero no se le daba. Por lo tanto, luego de más de 10 años en ese equipo, optó por salir y llegar a Racing de Montevideo, club en el que sí debutó y cumplió su sueño.

“Muy difícil, sobre todo la decisión de salir de Peñarol, es el más grande, me costó obviamente. Yo estuve 10 años en el club, era una decisión bastante difícil, pero viendo que el club no me estaba dando las oportunidades que yo pensaba que tenía que tener, tomé la decisión con mi familia y decidimos que era lo mejor Racing, que se me podían dar las oportunidades que no se me estaban dando y así fue, en menos de tres meses debuté”.

“Muy frustrante, sobre todo cuando vos piensas que tienes las condiciones para hacer bien tu papel y formar parte del primer equipo. Cuando no te dan las oportunidades sí es bastante frustrante”, comentó el jugador para RÉCORD.

Thiago Espinosa en su etapa con Racing Club de Montevideo | AFP

DE EXTREMO A LATERAL

En el pasado, Thiago jugó en posiciones de ataque, específicamente como enganche y extremo por izquierda. Sin embargo, de un momento a otro pasó a jugar a la lateral izquierda, que es donde se siente más cómodo. Incluso, el jugador de 21 años reveló que aunque es defensa, le gusta más atacar que estar en la zona baja, pero remarcó que se siente bien desarrollándose en cualquier posición.

“De enganche y de extremo jugaba, estaba más arriba. Un año dejaron libre al lateral izquierdo suplente y en los par tidos de práctica tenia que haber un lateral izquierdo y el suplente era yo, así que me tiraban para la lateral izquierda”.

“De carrilero es donde más me siento cómodo porque llego bien a las dos áreas, pero si me gusta un poco más atacar que defender, pero me siento bien en todas las posiciones”, sentenció.

Thiago Espinosa llegó procedente de Racing de Montevideo con un préstamo de un año con opción a compra. Con el dorsal ‘22’ y ya registrado en Liga MX, el lateral de 21 años apunta a estar en la convocatoria de André Jardine para el duelo de Jornada 7 entre las Aguilas y Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.