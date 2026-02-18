Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán

Cinco militares con equipo táctico ingresaron a un local de máquinas tragamonedas en Peribán, Michoacán, donde ocurrió la agresión./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras 10:53 - 18 febrero 2026
La grabación muestra a cinco hombres con equipo táctico rodeando al joven que atendía el local

Un video de más de 14 minutos difundido en redes sociales ha generado indignación nacional al mostrar la agresión de un grupo de militares contra un joven en el municipio de Peribán, Michoacán. En la grabación se escucha a uno de los uniformados lanzar una amenaza directa antes de comenzar los golpes: “somos la muerte, güey, nosotros”.

De acuerdo con la información que acompaña el material, los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2026 dentro de un local de máquinas tragamonedas. La cámara instalada en la llamada “maquinita 1” captó el momento en que los elementos ingresan al establecimiento alrededor de las 2:02 de la tarde y cierran la puerta antes de iniciar el operativo.

La cámara de la “maquinita 1” captó el momento en que los uniformados rodean e interrogan al joven dentro del establecimiento./ Captura de pantalla

En el interior se encontraban dos jóvenes. A uno de ellos únicamente le muestran un teléfono celular y lo cuestionan sobre la propiedad del aparato, aparentemente enseñándole mensajes de voz. Sin embargo, el encargado del negocio es sometido a golpes, amenazas e interrogatorios.

¿Qué se observa en el video de Peribán?

La grabación muestra a cinco hombres con equipo táctico rodeando al joven que atendía el local. Uno de ellos, con el rostro cubierto por un pañuelo, lo interroga mientras le propina golpes con la mano abierta en la cabeza y le pregunta: “¿andas halconeando?”. Antes de que el joven responda, lo toma por la cabeza y lo azota contra una de las máquinas tragamonedas.

En el video se observa cómo uno de los elementos, con el rostro cubierto, amenaza al joven antes de golpearlo contra una máquina./ RS

A lo largo del video se observan agresiones reiteradas. El joven es empujado, recargado contra las máquinas y golpeado en el estómago y las costillas. También recibe bofetadas, rodillazos y golpes con una tabla plana de aproximadamente 70 centímetros, utilizada como si fuera un bate de béisbol. En al menos cuatro ocasiones, la tabla impacta con fuerza en su cuerpo.

En el minuto siete de la grabación, uno de los militares lo hace tropezar hasta caer de bruces, momento en que continúan los golpes. Los agresores se turnan para atacarlo mientras se escuchan con claridad los gemidos y sollozos de la víctima. Durante la agresión intentan obligarlo a admitir que trabaja como “halcón” para un grupo criminal, acusación que el joven rechaza de manera reiterada.

Sedena confirma investigación

De acuerdo con información difundida por Milenio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el caso fue turnado al Ministerio Público para su investigación. Hasta ahora se sabe que los uniformados forman parte de los convoyes itinerantes desplegados en la región dentro del llamado “Plan Michoacán”, estrategia federal enfocada en combatir la violencia y el crimen organizado.

El municipio de Peribán ha sido escenario reciente de operativos militares ante la presencia de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La zona enfrenta problemáticas como extorsiones a productores de aguacate y limón, así como disputas entre grupos delictivos.

La grabación, de más de 14 minutos, muestra golpes, rodillazos y agresiones con una tabla de madera./ Captura de pantalla
