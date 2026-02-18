Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM

El entorno de Santos Laguna sumó un nuevo episodio de confusión en medio de la crisis deportiva que atraviesa la institución. Tras la derrota ante Mazatlán, circuló información sobre el presunto retiro de abonos a seguidores que protestaron en las gradas del Estadio Corona. Sin embargo, uno de los involucrados directos salió a desmentir estas versiones de forma pública este día.

Santos Laguna se ubica en el lugar 18 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Santos retiró abonos a aficionados?

Andrés Cossío, seguidor albiverde con lugar en la zona oriente, aclaró su situación en una entrevista concedida a José Juan Vázquez. El aficionado negó rotundamente haber sido sacado del inmueble o haber sufrido la cancelación de su membresía por parte de la directiva. Según sus palabras, todo se originó por un malentendido digital que escaló rápidamente.

El seguidor santista argumentó que la situación fue una broma sacada de contexto dentro de un grupo de WhatsApp. Lo que inició como un comentario privado se convirtió en un reporte periodístico que se viralizó en diversas plataformas y transmisiones de video. Cossío buscó poner fin a las especulaciones que lo señalaban como víctima de represalias.

Esta aclaración ocurre en un momento de alta tensión entre la parcialidad lagunera y la dirigencia encabezada por los Irarragorri. Durante el encuentro del domingo, diversos videos captaron a personal de seguridad impidiendo que algunos fanáticos se manifestaran con bolsas de papel. La derrota ante el conjunto sinaloense provocó abucheos generalizados en el Territorio Santos Modelo.

Momentos del cotejo entre Mazatlán y Santos | IMAGO7

El club se quedó en la posición de sotanero general en el Clausura 2026 tras el descalabro en casa, lo que agudizó el malestar social. Los reportes iniciales indicaban que la administración del estadio tomó medidas drásticas contra quienes expresaran su indignación. No obstante, el testimonio de Cossío desacredita al menos uno de los casos más mencionados.

A pesar de este desmentido, la atmósfera en Torreón permanece hostil debido a los resultados negativos del primer equipo. La afición ha utilizado las redes sociales para mostrar rostros de sufrimiento y decepción ante la falta de victorias. La directiva ha reconocido que existe una desconexión profunda que deben trabajar para resarcir pronto.

El personal del Estadio Corona ha estado bajo el escrutinio público por su actuación durante las protestas de los asistentes. Aunque la expulsión de una pareja fue captada en video, el caso de los abonos retirados carece ahora de sustento tras la declaración del abonado. La transparencia en el manejo de la seguridad será clave en los próximos juegos.

Santos, en busca de nuevas glorias

Santos Laguna se prepara para una reestructuración interna bajo el mando interino de Omar Tapia en el banquillo. Los mandos del equipo buscan calmar las aguas y enfocarse en la recuperación futbolística para salir del fondo de la tabla.