La Casa de los Famosos Telemundo: Sergio Mayer y los otros 20 participantes del reality show
La Casa de los Famosos temporada 6, que produce para Estados Unidos la cadena Telemundo, dio inicio con una gran sorpresa, pues el último habitante en ingresar fue ni más ni menos que el actor y actualmente también diputado federal con licencia en México, Sergio Mayer. Sin embargo, ¿quiénes son los otros 20 integrantes de este polémico reality show?
Si bien se graba en las mismas instalaciones que la edición que se transmite en México por Televisa, La Casa de los Famosos de Telemundo llegó a la pantalla chica en 2021 y, desde entonces, la polémica se ha vuelto una constante en este programa, en el cual se han incluido personalidades del medio del espectáculo de México, Estados Unidos y Latinoamérica. Por ello, resulta interesante la mezcla de famosos que participan.
Para este 2026, La Casa de los Famosos de Telemundo, que dio inicio de manera oficial la noche de ayer martes 18 de febrero, contará con 21 habitantes, robándose los reflectores el actor y diputado mexicano Sergio Mayer, pues no solo fue el último en ser anunciado, sino que también ya tiene experiencia en este reality show.
La experiencia previa de Sergio Mayer
Mayer, de 59 años, formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, transmitida en 2023. En aquella edición, el creador del concepto Sólo Para Mujeres lideró el equipo llamado El Infierno, junto a Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Emilio Osorio. Mayer llegó a la final y se quedó con el cuarto lugar.
Lista completa de participantes de La Casa de los Famosos 6
Además de Sergio Mayer, en la temporada 6 de La Casa de los Famosos de Telemundo también destacan participantes como Lupita Jones, exreina de belleza mexicana; Kunno y Caeli, influencers mexicanos; además de Laura Zapata, reconocida actriz de telenovelas.
Estos son los 21 habitantes:
Lupita Jones, exreina de belleza mexicana, Miss Universo 1991.
Kunno, influencer mexicano.
Jailyne Ojeda, influencer mexicoamericana.
Laura Zapata, actriz mexicana.
Caeli, influencer mexicana.
Kenny Rodríguez, dominicano-estadounidense, apareció en Love Island USA.
Josh Martínez, de origen cubano, ganador de la temporada 19 de Big Brother USA en 2017.
Laura González (Laura G), modelo, empresaria e influencer colombiana.
Fabio Agostini, modelo fitness español, también participante en otros reality shows.
Zoe Bayona, creadora de contenido española y exparticipante de realities como La isla de las tentaciones y Palabra de Honor.
Stefano Piccioni, participante del reality brasileño Túnel Do Amor.
Julia Argüelles, actriz mexicana.
Celinee Santos, actriz y modelo dominicana; representó a República Dominicana en Miss Universe 2024.
Yoridan Martínez, atleta cubano, campeón de Exatlón Estados Unidos All-Stars.
Vanessa Arias, actriz mexicana.
Kenzo Nudo, mexicano, exparticipante de Love Island USA.
Curvy Zelma, ganadora de la primera temporada de Este es mi estilo y exparticipante de Survivor México.
Eduardo Antonio “El Divo”, artista cubano.
Horacio Pancheri, actor argentino.
Oriana Marzoli, personalidad de televisión nacida en Caracas y criada en España.
Sergio Mayer, actor y diputado mexicano.
¿Dónde ver La Casa de los Famosos 6?
La Casa de los Famosos únicamente está disponible en Estados Unidos a través de los canales de Telemundo y la plataforma de streaming Peacock.
La dinámica semanal será la siguiente:
Lunes: Eliminación.
Martes: Prueba de Líder.
Miércoles: Prueba Semanal y Debate Final.
Jueves: Nominaciones en vivo.
Viernes: Duelo.
Domingo: Polémica, Salvación y Posicionamiento.
El tata Mayer ya comenzó a jugar 🔥 #LCDLF6 @SergioMayerb pic.twitter.com/9HR0GvA0Zs— LCDLF 6 (@LCDLF_6_) February 18, 2026
¿Cuál es el premio?
El ganador de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo se llevará un premio económico de 200 mil dólares, equivalentes a 3.4 millones de pesos, además del reconocimiento del público, que es quien con sus votos decide el futuro de este reality show.