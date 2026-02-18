Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

La Casa de los Famosos Telemundo: Sergio Mayer y los otros 20 participantes del reality show

Sergio Mayer sorprendió al ser el último habitante confirmado para el reality/Telemundo
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:58 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La sexta temporada de este programa ofrece como premio para el ganador 3.4 millones de pesos

La Casa de los Famosos temporada 6, que produce para Estados Unidos la cadena Telemundo, dio inicio con una gran sorpresa, pues el último habitante en ingresar fue ni más ni menos que el actor y actualmente también diputado federal con licencia en México, Sergio Mayer. Sin embargo, ¿quiénes son los otros 20 integrantes de este polémico reality show?


Si bien se graba en las mismas instalaciones que la edición que se transmite en México por Televisa, La Casa de los Famosos de Telemundo llegó a la pantalla chica en 2021 y, desde entonces, la polémica se ha vuelto una constante en este programa, en el cual se han incluido personalidades del medio del espectáculo de México, Estados Unidos y Latinoamérica. Por ello, resulta interesante la mezcla de famosos que participan.


Para este 2026, La Casa de los Famosos de Telemundo, que dio inicio de manera oficial la noche de ayer martes 18 de febrero, contará con 21 habitantes, robándose los reflectores el actor y diputado mexicano Sergio Mayer, pues no solo fue el último en ser anunciado, sino que también ya tiene experiencia en este reality show.

Dio inicio la temporada 6 de La Casa de los Famosos de Telemundo/Telemundo

La experiencia previa de Sergio Mayer

Mayer, de 59 años, formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, transmitida en 2023. En aquella edición, el creador del concepto Sólo Para Mujeres lideró el equipo llamado El Infierno, junto a Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Emilio Osorio. Mayer llegó a la final y se quedó con el cuarto lugar.

Lista completa de participantes de La Casa de los Famosos 6

Además de Sergio Mayer, en la temporada 6 de La Casa de los Famosos de Telemundo también destacan participantes como Lupita Jones, exreina de belleza mexicana; Kunno y Caeli, influencers mexicanos; además de Laura Zapata, reconocida actriz de telenovelas.

Estos son los 21 habitantes:

  • Lupita Jones, exreina de belleza mexicana, Miss Universo 1991.

  • Kunno, influencer mexicano.

  • Jailyne Ojeda, influencer mexicoamericana.

  • Laura Zapata, actriz mexicana.

  • Caeli, influencer mexicana.

  • Kenny Rodríguez, dominicano-estadounidense, apareció en Love Island USA.

  • Josh Martínez, de origen cubano, ganador de la temporada 19 de Big Brother USA en 2017.

  • Laura González (Laura G), modelo, empresaria e influencer colombiana.

  • Fabio Agostini, modelo fitness español, también participante en otros reality shows.

  • Zoe Bayona, creadora de contenido española y exparticipante de realities como La isla de las tentaciones y Palabra de Honor.

  • Stefano Piccioni, participante del reality brasileño Túnel Do Amor.

  • Julia Argüelles, actriz mexicana.

  • Celinee Santos, actriz y modelo dominicana; representó a República Dominicana en Miss Universe 2024.

  • Yoridan Martínez, atleta cubano, campeón de Exatlón Estados Unidos All-Stars.

  • Vanessa Arias, actriz mexicana.

  • Kenzo Nudo, mexicano, exparticipante de Love Island USA.

  • Curvy Zelma, ganadora de la primera temporada de Este es mi estilo y exparticipante de Survivor México.

  • Eduardo Antonio “El Divo”, artista cubano.

  • Horacio Pancheri, actor argentino.

  • Oriana Marzoli, personalidad de televisión nacida en Caracas y criada en España.

  • Sergio Mayer, actor y diputado mexicano.

Las mexicanas Laura Zapata y Lupita Jones también participan en este reality show/Telemundo

¿Dónde ver La Casa de los Famosos 6?

La Casa de los Famosos únicamente está disponible en Estados Unidos a través de los canales de Telemundo y la plataforma de streaming Peacock.


La dinámica semanal será la siguiente:

  • Lunes: Eliminación.

  • Martes: Prueba de Líder.

  • Miércoles: Prueba Semanal y Debate Final.

  • Jueves: Nominaciones en vivo.

  • Viernes: Duelo.

  • Domingo: Polémica, Salvación y Posicionamiento.

¿Cuál es el premio?

El ganador de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo se llevará un premio económico de 200 mil dólares, equivalentes a 3.4 millones de pesos, además del reconocimiento del público, que es quien con sus votos decide el futuro de este reality show.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
11:40 Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
11:28 Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
10:53 VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
10:45 Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
10:25 Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
10:21 "No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
10:20 Thiago Espinosa recuerda el paso de Federico Viñas en América: “Ojalá me quieran la mitad de lo que a él”
10:08 Infantino condena el racismo contra Vinícius: "No hay lugar para ello en el futbol"
09:55 Therians: La Tigresa del Oriente afirma que ella inició el movimiento
09:50 UEFA inicia investigación oficial por presunto racismo contra Vinicius
Tendencia
1
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
2
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
3
Futbol "¡Eres un racista de mierda!": Mbappé es captado explotando contra Prestianni
4
Futbol Mourinho insinúa que Vinicius Jr. provocó comentarios racistas en Benfica vs Real Madrid
5
Contra Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
6
Futbol Nacional Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Te recomendamos
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Contra
18/02/2026
Así se vivió el Simulacro Nacional del 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas en México
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
Futbol
18/02/2026
Aficionado de Santos desmiente retiro de abono tras polémica en el TSM
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Contra
18/02/2026
VIDEO: “Somos la muerte”; revelan 14 minutos de tortura de militares a joven en Michoacán
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Contra
18/02/2026
Profeco activa operativo “Copa Mundial FIFA 2026” para proteger a consumidores
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
Futbol
18/02/2026
Alejandro Irarragorri asume la responsabilidad por la crisis de Santos Laguna
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club
Futbol
18/02/2026
"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez apuntó contra la directiva de Tigres por su salida del club