La Casa de los Famosos Telemundo: Sergio Mayer y los otros 20 participantes del reality show

La Casa de los Famosos temporada 6, que produce para Estados Unidos la cadena Telemundo, dio inicio con una gran sorpresa, pues el último habitante en ingresar fue ni más ni menos que el actor y actualmente también diputado federal con licencia en México, Sergio Mayer. Sin embargo, ¿quiénes son los otros 20 integrantes de este polémico reality show?



Si bien se graba en las mismas instalaciones que la edición que se transmite en México por Televisa, La Casa de los Famosos de Telemundo llegó a la pantalla chica en 2021 y, desde entonces, la polémica se ha vuelto una constante en este programa, en el cual se han incluido personalidades del medio del espectáculo de México, Estados Unidos y Latinoamérica. Por ello, resulta interesante la mezcla de famosos que participan.



Para este 2026, La Casa de los Famosos de Telemundo, que dio inicio de manera oficial la noche de ayer martes 18 de febrero, contará con 21 habitantes, robándose los reflectores el actor y diputado mexicano Sergio Mayer, pues no solo fue el último en ser anunciado, sino que también ya tiene experiencia en este reality show.