Futbol

Matías Almeyda recibe sanción histórica tras escándalo en Sevilla

Matías Almeyda en LaLiga I X:@SevillaFC_ENG
David Torrijos Alcántara 07:53 - 18 febrero 2026
El club analiza ahora la posibilidad de presentar un recurso ante el Comité de Apelación próximamente

Matías Almeyda recibió una suspensión de siete encuentros tras su expulsión en el pasado duelo liguero. El organismo federativo aplicó diversos artículos del código disciplinario para determinar esta cifra sin precedentes. Los incidentes comenzaron en el minuto 85 cuando el estratega protestó de forma airada las decisiones del cuerpo arbitral.

Almeyda en partido de LaLiga I X:@SevillaFC_ENG

¿Qué hizo Matías Almeyda?

El árbitro Iosu Galech detalló en su informe que el técnico mostró desaprobación mediante gritos y gestos. "El técnico Almeyda fue expulsado por protestar una de mis decisiones de manera ostensible", señaló el colegiado. Esta conducta inicial activó el artículo 127, lo cual sumó los primeros dos partidos de castigo al expediente del sudamericano.

La situación empeoró cuando el entrenador se negó a abandonar el área técnica de forma inmediata. El acta describe que el cuarto árbitro tuvo que advertir al implicado en reiteradas ocasiones. "Se negó a abandonar el área técnica, provocando la paralización del encuentro", explicó Galech en el documento oficial. Esta negativa añadió un partido más por la violación del artículo 121.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Almeyda ingresó al césped para encarar al juez central. Según el reporte, el argentino mantuvo una actitud desafiante e intimidatoria a escasos centímetros del árbitro principal. "Se colocó cara a cara conmigo en actitud desafiante durante más de un minuto", puntualizó el colegiado sobre el tenso episodio.

Por este menosprecio continuado, el Comité decidió imponer tres partidos adicionales de suspensión bajo el artículo 124. La resolución precisa que este castigo castiga la falta de respeto hacia las autoridades del encuentro. Los miembros del comité subrayaron la gravedad de la invasión de campo por parte del responsable técnico sevillista.

Almeyda como entrenador del Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

El expediente también incluyó un acto de agresión hacia el mobiliario deportivo antes de su retiro definitivo. El acta consignó que el técnico pateó una botella de agua con violencia una vez fuera de su zona. "Pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva", relató el informe sobre la conducta antideportiva.

Esta acción final, encuadrada en el artículo 129, sumó el séptimo y último partido de la sanción total. El personal de seguridad del club tuvo que intervenir para retirar al entrenador del terreno de juego. Debido a todos estos altercados, el partido permaneció detenido durante tres minutos, que afectó el desarrollo normal del espectáculo deportivo.

Desglose de sanciones para Almeyda

La sanción desglosada contempla dos encuentros por protestas, uno por desobediencia, tres por menosprecio y uno por conducta agresiva. El Sevilla FC pierde así a su líder en el banquillo para casi dos meses de competición oficial. El club analiza ahora la posibilidad de presentar un recurso ante el Comité de Apelación próximamente.

Matías Almeyda en su etapa con Chivas | MEXSPORT
