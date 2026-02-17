Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado

Doué en gol ante Mónaco l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:55 - 17 febrero 2026
Los locales desaprovecharon una ventaja de dos goles

Desiré doré tuvo que salir para que el París Saint-Germain lograra remontar un 2-0, en los primeros minutos, e imponerse al Mónaco en el principado en la Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League y dejan la llave abierta para el duelo a uno kilometros en el Parque de los Príncipes.

PSG se llevó tremendo susto en el principado después de que en los primeros segundo del juego Folarin Balogun después de una descolgada por parte de la banda derecha que terminó en aun centro que el atacante definió tranquilamente para abrir el marcador.

Balogun en anotación sobre el París Saint-Germain l AP

Mónaco sorprendió

El PSG empezaría a despertar; sin embargo, parecía que nada le saldría al minuto 13 Kvaratskhelia se quedaría cerca de emparejar los cartones. El georgiano entró al área y sacó un disparo que amenazaba con gol pero fue bloqueado por la defensa mandando a tiro de esquina.

Tan solo segundos después Neves tendría la suya pero su tiro saldría desviado y por si algo faltara llegaría el segundo de Balogun que en menos de 20 minutos hacia el segundo del encuentro tras un buen contragolpe que terminaría hasta linderos del área chica y la visita no lo podía creer.

Hakimi celebrando ante Mónaco l AP

¿Cómo fue el doblete de Doué?

La esperanza llegaría al 21’ desde el tiro de penal; pero, Vitinho fallaría su remate tras la buena estirada del guardameta que se lazó su derecha para sacar ese potente disparo. Doué se sacaría la espinita y antes d ella media hora con un zurdazo cruzaría para vencer al meta.

Antes de culminar la primera parte Achraf Hakimi llegaría para emparejar el marcador después del rechace para mandar el esférico en el fondo de las redes y la tensión estaría a la perspectiva para el segundo tiempo con un PSG que saldría con el ánimo a tope.

PSG festeja ante el Mónaco l AP

Mónaco se quedaría sin un hombre menos después de Aleksandr Golovin hiciera una tremenda falta tras un pisotón, el atacante se iba a las regaderas en el amanecer de la segunda parte y con ello el jugador firmaba se segunda expulsión en menos de cuatro días tras el duelo ante Nantes donde también fue despachado.

Finalmente, llegaría la remontada del París Saint-Germain con Desiré Doué que tras el paseo del balón por el área terminaría por sacar su potente zurdazo que terminaría por cruzar y definir pegado al palo desde el centro del área grande para ponerse al frente en el 67’.

