Insólito: Saque inicial de Juárez a lo PSG terminó en gol de Cruz Azul a los 30 segundos

La Liga MX está de regreso. Tras varios días sin actividad en México, los 18 clubes regresan al ruedo para la Jornada 4 del Clausura 2026. Desafortunadamente para unos, las cosas no tuvieron el mejor comienzo posible, caso de ellos los Bravos de Juárez, quienes vivieron una situación lamentable en su derrota ante Cruz Azul por querer imitar una jugada.

FC Juárez en su derrota ante Cruz Azul I IMAGO7

¿Qué le pasó a los Bravos?

Durante el comienzo del duelo en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el equipo fronterizo quiso arrancar con el pie derecho la reanudación del campeonato de liga, para lograrlo quisieron imitar un nuevo estilo de juego en el futbol moderno, la presión alta desde el minuto uno.

Con el pitido inicial orquestado por el árbitro, el cuadro dirigido por Pedro Caixinha lanzó rápidamente el balón hasta el campo de Cruz Azul. Con lo que no contó el club bravo fue que la Máquina sacó de inmediato en la banda y con un par de toques logró llegar hasta el área de Sebastián Jurado, misma que terminó en gol a los 30 segundos de juegos.

Tras la avasalladora respuesta de los celestes, derivado del gran juego colectivo y que terminó en gol de Agustina Palavecino, el cuadro verde no volvió a intentar la jugada y en su temprano saque de gol reanudarán de forma convencional.

Pedro Caixinha con Juárez I IMAGO7

‘Fue planificado’

Luego de la insólita imagen en el Benito Juárez y tras el final del partido, el cual terminó 3-4 en favor de Cruz Azul, el estratega de los Bravos aseguró en rueda de prensa que la jugada si fue planeado, sin embargo,no salió como el equipo hubiera querido.

“Si fue planificado, ha sido una de las situaciones que tenemos de salida, al ‘rugby style’, eso era lo que queríamos y yo creo que salió muy bien, lo que no salió muy bien fue la referencia, en términos de presión”, confesó el técnico portugués.

Juárez vs Cruz Azul Jornada 4 I IMAGO7

Caixinha también reconoció que aunque la acción salió bien, tal y como se entrenó a mitad de semana, pero al final la referencia de éxito no llegó como se planificó, gracias a un gran jugada colectiva de la Máquina que terminó en el 0-1.

“Les bastó un jugador libre y después fue eliminando jugador tras jugador hasta que encontró un jugador de lado contrario de cara al gol. Eso fue fue algo estratégico que yo planifiqué (el saque inicial), que trabajamos a lo largo de la semana y que desafortunadamente no salió", concluyó el luso.