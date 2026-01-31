Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7
Iliany Aparicio 22:40 - 30 enero 2026
El entrenador de Cruz Azul tuvo muchos reclamos hacia el árbitro central del encuentro

Nicolás Larcamón y su auxiliar Javier Berges fueron expulsados en el partido ante FC Juárez. Ambos darán indicaciones desde las gradas. Cruz Azul sigue al frente en el marcador ante los Bravos.

Al minuto 45’+6’, el árbitro central acudió al VAR para revisar una jugada dentro del área tras una posible mano defensiva. La acción generó reclamos inmediatos desde el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón.

Nicolás Larcamón | IMAGO7

¿Qué pasó con Larcamón y su auxiliar?

Durante la revisión, las protestas se intensificaron, lo que derivó en la expulsión directa del director técnico Nicolás Larcamón y de su auxiliar Javier Berges, ambos sancionados antes de que se tomara la determinación final sobre la jugada.

Tras analizar las repeticiones, el silbante señaló penal a favor de Juárez por una mano de Palavecino dentro del área, decisión que fue recibida con la efusión de la afición de la frontera.

Nicolás Larcamón | MEXSPORT

El penalti de Bravos de Juárez

Estupiñán fue el encargado de ejecutar la pena máxima y no falló. Con un cobro certero, venció a Andrés Gudiño y mandó el balón al fondo de la red para adelantar a su equipo.

Los aficionados que se hicieron presentes en el estadio de Juárez no dejaron ir la oportunidad de festejar el gol de su equipo.

Estupiñán, autor del descuento | MEXSPORT

Por su parte, los locales siguen abajo en el marcador, y se espera que Pedro Caixinha haga movimientos para poder acercarse al objetivo.

Con el tanto de Estupiñán y la expulsión del cuerpo técnico visitante, el partido se fue al descanso con Juárez anotando el los últimos minutos y con un segundo tiempo que promete estar cargado de emociones.

Larcamón | MEXSPORT
