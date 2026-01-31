Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
La 'PPremium' de La Máquina: Paradela y Palavecino hacen avanzar a Cruz Azul

Agustín Palavecino con Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 22:21 - 30 enero 2026
Ambos argentinos anotaron en el primer tiempo ante los Bravos de Juárez

El combustible para La Máquina de Nicolás Larcamón llegó directo desde Quiroga y Florida, con sede en Argentina. En menos de 10 minutos en el duelo entre Cruz Azul y Juárez, Agustín Palavecino y José Paradela anotaron dos goles para poner una ventaja de los celestes, que se construyó desde el Río de la Plata.

Ambos jugadores han sido de los mejores en los últimos años en la Liga MX, pero sus aventuras comenzaron desde River Plate. Paradela y Palavecino han jugado un total de 92 partidos juntos (incluyendo el más reciente en la frontera), desde el club Millonario hasta Aguascalientes y La Noria.

Agustín Palavecino | IMAGO7

¿Cómo ha sido el rendimiento de ambos en dichos partidos?

Paradela y Palavecino han anotado 20 y 17 veces respectivamente con ambos en cancha, aunque solamente seis de esos 37 goles han sido en intervenciones de ambos. José Paradela anotó una vez a pase de Palavecino; mientras que el '8' de Cruz Azul metió cinco goles con asistencia del '20'.

Dichas contribuciones entre ambos llegaron con los dos argentinos en Necaxa, aunque su historia con Cruz Azul falta mucho por escribir. El partido ante los Bravos puede marcar un preámbulo de una historia gloriosa de camino a la décima.

José Paradela | IMAGO7

Necaxa, la mejor época de ambos

Pese a que los dos tuvieron destellos en Buenos Aires, fue hasta que llegaron a Aguascalientes que su nivel se elevó de manera superlativa. Con el uniforme de los Rayos, ambos estuvieron juntos en 39 partidos; con 11 goles para Paradela y nueve para Palavecino.

Ambos mediocampistas también tuvieron una gran cantidad de asistencias en su paso por Necaxa, con los dos jugadores en cancha. Paradela hizo 15 pases de gol con su compadre en cancha; mientras que Palavecino hizo solamente seis.

Un semestre separados

El Apertura 2025 significó su separación desde que ambos compartieron vestidor en México, en un partido entre Cruz Azul y Necaxa. En dicho partido, los Rayos rescataron un punto gracias a Palavecino, para después ser tentado por los celestes.

Palavecino y Paradela | IMAGO7
