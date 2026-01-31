¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?

El delantero brasileño se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del futbol mexicano en los últimos meses, pero por ahora su posible llegada a La Noria está lejos de concretarse.

De acuerdo con fuentes cercanas, desde Cruz Azul únicamente se realizó una consulta inicial para conocer condiciones, aunque el movimiento todavía no cuenta con el visto bueno definitivo de la directiva.

Uno de los aspectos que genera más dudas es el tema económico, pues en La Noria deben analizar si financieramente vale la pena pagar lo que pide San Luis, considerando que el futbolista tiene 33 años.

Además, Joao Pedro acaba de renovar contrato con los potosinos, lo que complica cualquier negociación en el corto plazo.

¿Quién es Joao Pedro?

João Pedro nació en Ipatinga, Minas Gerais, Brasil, y se formó futbolísticamente en el Atlético Mineiro. Su talento lo llevó muy joven a Europa, pues en 2010 fue fichado por el Palermo de Italia, iniciando así una carrera internacional que lo ha llevado por distintos países.

El brasileño ha tenido pasos por clubes de: Italia, Portugal, Uruguay, Turquía, Inglaterra y Brasil. Sin embargo, su etapa más importante la vivió con el Cagliari, donde se mantuvo casi ocho años y disputó 271 partidos, marcando 86 goles y dando 28 asistencias, convirtiéndose en el cuarto máximo goleador histórico del club.

En 2018, cuando era figura consolidada en la Serie A, Joao Pedro vivió un complicado momento extracancha tras dar positivo en una prueba antidopaje por hidroclorotiazida.

Joao Pedro renovará su contrato con el Atlético de San Luis | MEXSPORT

Aunque inicialmente se buscaba una sanción de cuatro años, el castigo se redujo a seis meses tras comprobarse que no fue utilizado para mejorar su rendimiento.

Su explosión en la Liga MX

Después de pasar por el Fenerbahce, un regreso a Brasil y una breve etapa en el Hull City de Inglaterra, João Pedro llegó al Atlético de San Luis para el Apertura 2025. Su impacto fue inmediato: en su primer torneo se convirtió en campeón de goleo, lo que despertó interés incluso desde Europa.

De hecho, recientemente fue buscado por el Pisa de Italia, club que estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, pero el brasileño rechazó la oferta para continuar en México.

