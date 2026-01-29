Nicolás Larcamón confirma que Cruz Azul busca hasta tres refuerzos

Nicolás Larcamón se mostró confiado en que Cruz Azul terminará de fortalecer su plantel en este cierre de mercado, particularmente en el sector ofensivo, con la llegada de dos o tres refuerzos que le permitan al equipo dar un salto de calidad y colocarse como un serio candidato al título.

Nicolás Larcamón, DT de Cruz Azul | MEXSPORT

El estratega cementero explicó que la directiva se encuentra en una etapa clave del mercado, donde primero era indispensable resolver las salidas para después avanzar con mayor claridad en las incorporaciones. En ese sentido, destacó que el club va por buen camino y que el panorama es alentador a pocos días del cierre de registros.

“El mercado obviamente viene desarrollándose, primero debemos resolver las salidas para poder determinar las entradas, estamos en ese paso de que los jugadores que han salido y terminar de conformar la plantilla con dos o tres nombres más que indudablemente son muy necesarias a partir de las salidas que tuvimos, quedan 10 días para cierre del mercado estamos bien encaminados para tener muy buenas noticias así que con esa confianza que se está trabajando para terminar de concretar la idea”, dijo.

El entrenador argentino fue claro al apuntar que las principales necesidades del equipo están en el eje de ataque, una zona que considera fundamental reforzar tras los movimientos que se han dado en la plantilla. “Principalmente buscamos gente en el eje de ataque”, afirmó, dejando en claro la prioridad del club en esta ventana.

Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7

Larcamón también reconoció que el mercado puede ser impredecible y que siempre existe la posibilidad de salidas inesperadas, por lo que prefiere tener total claridad sobre los jugadores con los que contará de cara al resto del torneo. Esa certeza, dijo, es clave para consolidar el funcionamiento colectivo del equipo.

“Cuando estamos en época de mercado pueden haber salidas inesperadas, prefiero siempre contar con claridad con los jugadores que voy a contar “

“Obviamente que las negociaciones en algunos casos están determinadas por la necesidad de liberar algunos cupos que en estos últimos días se terminaron de liberar; entonces, a partir de ahí puede haber una posibilidad de avanzar más concretamente con las diferentes alternativas que manejamos, si bien indudablemente no es lo ideal en cuanto a arrancar las primeras fechas y que los jugadores terminen llegando ya avanzado el torneo, señaló.

Finalmente, el técnico celeste se dijo convencido de que, una vez cerrada la ventana de transferencias, Cruz Azul validará las decisiones tomadas y contará con un plantel competitivo, acorde a la historia y exigencia del club. Larcamón aseguró que el equipo no dejará dudas sobre su fortaleza y que está preparado para competir con ambición en todas las competencias que enfrente.

“Sin duda y confío mucho en que he culminado la ventana de mercado, vamos a estar validando muchas de las decisiones que se han tomado, convencido en que el equipo va a ser todo lo competitivo que pretendemos nosotros”, finalizó.