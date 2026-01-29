Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco

Cruz Azul anuncia la salida de Bogusz | IMAGO7
Iliany Aparicio 10:13 - 29 enero 2026
El atacante polaco deja La Noria y emprende otra nueva etapa en la MLS, ahora con el Houston Dynamo

Cruz Azul hizo oficial la salida de Mateusz Bogusz. Tras una auténtica odisea para llegar a un acuerdo con Houston Dynamo y la MLS (Major League Soccer), principalmente por el tema de porcentajes, el mediocampista polaco dejó de ser futbolista celeste.

Bogusz en su etapa con La Máquina | IMAGO7

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales del conjunto cementero, donde el club despidió al jugador con un mensaje de agradecimiento.

En la publicación, Cruz Azul destacó el momento que quedará grabado en la memoria de la afición: el gol de Bogusz en la Concachampions, pieza clave en el camino al título.

“Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste. Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF. ¡Gracias y éxito, Mateusz!”, fue el mensaje compartido por la institución.

Por su parte, el futbolista viajó el pasado lunes a Houston para incorporarse a su nuevo equipo. Bogusz se pondrá a las órdenes de su nuevo director técnico, donde primero realizará las pruebas físicas y médicas correspondientes, antes de integrarse de lleno a la pretemporada con el Dynamo en la MLS.

De esta manera, se cierra oficialmente la etapa de Mateusz Bogusz con Cruz Azul, un paso breve pero significativo, ya que formó parte de la plantilla que logró conquistar la Concachampions, uno de los objetivos más importantes del club en los últimos años.

Bogusz sale de Cruz Azul y firma con el Houston Dynamo

Cabe recordar que el polaco llegó a La Noria en enero de 2025, luego de ser una petición expresa de Martín Anselmi. Sin embargo, el proyecto cambió de rumbo tras la salida del estratega argentino, situación que terminó influyendo en el futuro del mediocampista europeo.

¿CÓMO SE DIO LA SALIDA DE BOGUSZ?

Luego de semanas de negociaciones, todas las partes lograron llegar a un acuerdo para cerrar el fichaje. RÉCORD pudo saber que tanto el futbolista polaco como su representante, terminaron cediendo en el lado económico para que La Máquina pudiera aceptar la oferta del Dynamo.

Por otro lado los clubes también hicieron un esfuerzo extra, pues además de que Houston aumentó la oferta hasta el limite permitido por la directiva, Cruz Azul pagó bonos por rendimiento a Bogusz y esto terminó por cerrar el traspaso en donde parece que todos ganaron.

CRUZ AZUL LIBERA PLAZA DE NFM

Con la salida de Bogusz, Cruz Azul libera una plaza de No Formado en México, un movimiento clave de cara a la planeación del torneo. La directiva celeste ya trabaja en el mercado para encontrar un futbolista que pueda ocupar ese lugar y reforzar la plantilla.

Así, mientras Bogusz inicia una nueva aventura en la MLS, en Cruz Azul comienza la búsqueda de su reemplazo, con la misión de mantener la competitividad del equipo y seguir construyendo sobre la base de un plantel que ya sabe lo que es ganar a nivel internacional.

