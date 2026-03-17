Neymar lanza mensaje tras quedar fuera de la convocatoria de Brasil: “Trabajaré en silencio”

Se acerca la Copa del Mundo 2026 y una vez más Neymar, uno de las figuras brasileñas, ha quedado fuera de la convocatoria de Brasil para los juegos de Fecha FIFA, de marzo, ante Francia y Croacia, enfrentamientos que podría catapultar subirse a la justa veraniega.

Luego de su ausencia el futbolista de Santos mandó un mensaje a través de su cuenta de instagram reflexionando sobre el momento y resaltando que ahora trabajará en silencio, sin antes agradecer el apoyo que ha recibido.

“Gracias a todos por los amables mensajes de hoy! Confíen en el proceso, ¡lo que tenga que ser, será! Trabajando en silencio”, fue lo que detalló en una de sus historias en sus redes sociales con mostrando el muslo derecho en donde lleva tatuado una frase.

Neymar en Qatar 2022 | IMAGO7

¿Por qué no fue convocado?

La ausencia de Neymar ha generado sorpresa debido a la vigencia del jugador. Aunque se reportó una ligera fatiga muscular la semana pasada, los hechos en el campo contradicen cualquier motivo de salud: apenas ayer, 15 de marzo, Ney disputó los 90 minutos con el Santos en el Clásico Alvinegro ante Corinthians, donde además registró una asistencia.

Carlo Ancelotti, presentó la lista oficial de convocados para la Fecha FIFA de marzo y el nombre del astro del Santos no figura entre los seleccionados, marcando lo que parece ser el punto final de su trayectoria con la Canarinha en citas mundialistas.

Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP

A pesar de haber formado parte de la lista preliminar, el estratega italiano optó por descartar al atacante para los duelos de este mes ante Francia y Croacia. Esta decisión resulta lapidaria, considerando que marzo representa la última ventana de pruebas real antes del certamen máximo.

Si bien existe una Fecha FIFA programada para inicios de junio, el protocolo habitual dicta que dicha convocatoria se reserva exclusivamente para los 26 jugadores que viajarán al Mundial. Por lo que, prácticamente el ’10’ carioca estaría diciendo adiós de torneo.

Ancelotti, DT de Brasil | AFP

¿Quiénes son los convocados?