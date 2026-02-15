El misterio de la imagen de Ancelotti que dio la vuelta al mundo: ¿está o no generada con IA?

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, asistió al famoso Carnaval de Río, un evento anual, y algunas personas malintencionadas decidieron jugarle una mala pasada al técnico italiano, quien se encontraba en la fastuosa fiesta junto a su esposa, Mariann Barrena McClay.

La imagen falsa de Ancelotti | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué pasó con Carlo Ancelotti en el Carnaval?

El Carnaval de Río, edición 2026, se celebra entre el 13 y el 21 de febrero, y el seleccionador de Brasil fue una de las presencias más destacadas en la noche inaugural del célebre evento.

El técnico apareció junto a su esposa, la empresaria Mariann Barrena McClay, pero esto no impidió que los creadores digitales más ingeniosos lo pusieran en una situación un tanto comprometida.

La imagen real de Carletto | CAPTURA DE PANTALLA

Imagen generada con IA

Ancelotti apareció en una imagen siendo besado por tres mujeres al mismo tiempo, y poco después de su primera aparición, la fotografía fue replicada por múltiples publicaciones conocidas en todo el mundo, incluyendo The Sun y Daily Mail, lo que generó numerosas controversias en el mundo del futbol y más allá.

Sin embargo, parece que fue una falsa alarma, y la imagen en cuestión es solo otra invención de la IA, según informa Tribuna.com. Los internautas, no obstante, siguen impactados, no por el gesto de Ancelotti, que resultó ser un montaje, sino por la capacidad de la inteligencia artificial para crear imágenes tan realistas y capaces de engañar al público.

Ancelotti se mantendrá al mando de la Selección Brasileña | MEXSPORT

Aunque la imagen sea falsa, eso no significa que Don Carlo no haya vivido momentos interesantes en el Carnaval. El seleccionador de la Canarinha bailó con su esposa en la famosa fiesta de Río, bebió cerveza, se fotografió con los aficionados y, por último, respondió a una pregunta sobre Neymar.