Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

El misterio de la imagen de Ancelotti que dio la vuelta al mundo: ¿está o no generada con IA?

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 14:38 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico italiano, ahora con la Selección Brasileña, estuvo en el ojo del huracán

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, asistió al famoso Carnaval de Río, un evento anual, y algunas personas malintencionadas decidieron jugarle una mala pasada al técnico italiano, quien se encontraba en la fastuosa fiesta junto a su esposa, Mariann Barrena McClay.

La imagen falsa de Ancelotti | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué pasó con Carlo Ancelotti en el Carnaval?

El Carnaval de Río, edición 2026, se celebra entre el 13 y el 21 de febrero, y el seleccionador de Brasil fue una de las presencias más destacadas en la noche inaugural del célebre evento.

El técnico apareció junto a su esposa, la empresaria Mariann Barrena McClay, pero esto no impidió que los creadores digitales más ingeniosos lo pusieran en una situación un tanto comprometida.

La imagen real de Carletto | CAPTURA DE PANTALLA

Imagen generada con IA

Ancelotti apareció en una imagen siendo besado por tres mujeres al mismo tiempo, y poco después de su primera aparición, la fotografía fue replicada por múltiples publicaciones conocidas en todo el mundo, incluyendo The Sun y Daily Mail, lo que generó numerosas controversias en el mundo del futbol y más allá.

Sin embargo, parece que fue una falsa alarma, y la imagen en cuestión es solo otra invención de la IA, según informa Tribuna.com. Los internautas, no obstante, siguen impactados, no por el gesto de Ancelotti, que resultó ser un montaje, sino por la capacidad de la inteligencia artificial para crear imágenes tan realistas y capaces de engañar al público.

Ancelotti se mantendrá al mando de la Selección Brasileña | MEXSPORT
Ancelotti se mantendrá al mando de la Selección Brasileña | MEXSPORT

Aunque la imagen sea falsa, eso no significa que Don Carlo no haya vivido momentos interesantes en el Carnaval. El seleccionador de la Canarinha bailó con su esposa en la famosa fiesta de Río, bebió cerveza, se fotografió con los aficionados y, por último, respondió a una pregunta sobre Neymar.

Preguntado ante el micrófono si seleccionaría a la estrella brasileña para el Mundial de verano, Ancelotti respondió: "Ya veremos, pero gracias por la sugerencia".

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Brasil
Últimos videos
Lo Último
17:51 ¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
17:51 Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
17:20 Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
17:19 Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
17:10 ¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
17:10 AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez
17:01 Nicolás Ibáñez debuta en Liga MX con Cruz Azul ante su ex equipo, Tigres
16:43 Vinícius Júnior aprueba el posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid
16:40 Fidalgo y Betis sueñan con Champions League tras vencer a Mallorca
16:37 Martinoli se lanza contra Bad Bunny tras show en el Super Bowl: “Es un oportunista”
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
Contra
15/02/2026
¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
Futbol
15/02/2026
Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
Otros Deportes
15/02/2026
Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
Futbol
15/02/2026
Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
Contra
15/02/2026
¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez
Futbol
15/02/2026
AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez