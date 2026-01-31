Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul con cambios en su alineación de cara su partido ante Juárez

Jorge Sánchez, a la banca | MEXSPORT
Iliany Aparicio 21:02 - 30 enero 2026
Jorge Sánchez estará en la banca; Omar Campos será el titular

Cruz Azul presentará movimientos en su once inicial para enfrentar a FC Juárez. La principal novedad es que Jorge Sánchez irá a la banca, cediendo su lugar en el costado derecho a Omar Campos, quien recibe el voto de confianza desde el arranque.

El cambio en la lateral derecha marca el ángulo de la alineación celeste, con un Campos que buscará mayor proyección y equilibrio defensivo por esa banda. La decisión responde a la intención del cuerpo técnico de refrescar el sector y ganar profundidad ante un rival que suele cerrar espacios en casa.

Jorge Sánchez | MEXSPORT

¿Qué otros cambios tendrá Cruz Azul ante Juárez?

Otra noticia importante es el regreso de Jeremy Márquez a la media cancha, su presencia apunta a fortalecer la recuperación y la salida limpia del balón, además de aportar dinámica en la zona de gestación.

En la portería estará Andrés Gudiño, respaldado por una línea defensiva que combina solidez y versatilidad. Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi.

Omar Campos | MEXSPORT

El mediocampo celeste tendrá una mezcla de orden y creatividad con Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez y Charly Rodríguez, quienes serán clave para controlar el ritmo del encuentro y conectar con los hombres de ataque.

Más adelante, José Paradela aparece como enlace ofensivo, acompañado por Carlos Rotondi, para generar peligro.

El ataque en la frontera

En el eje del ataque estará Gabriel Fernández, referencia ofensiva de Cruz Azul, encargado de fijar a los defensores y capitalizar las oportunidades que se generen en el área rival.

La Máquina se medirá en la frontera a Pedro Caixinha, técnico con pasado celeste, en un duelo que añade un ingrediente especial al enfrentamiento. Cruz Azul buscará imponer condiciones en Juárez y respaldar con resultado los ajustes realizados en su alineación.

