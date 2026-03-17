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Futbol

Ángel Sepúlveda reconoció que llegó a Chivas en el rol de guiar a la ‘Hormiga’ González

Ángel Sepúlveda tras anotar con Chivas en el Clásico Tapatío l MexSport
Alfredo Olivarez Ramírez 17:17 - 17 marzo 2026
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El delantero sabe que su rol en su segunda etapa en el rebaño sería más de mentor que de goleador

El delantero de Guadalajara, Ángel Sepúlveda, reconoció que su llegada al Rebaño no solo responde a su capacidad ofensiva, sino también a un rol clave dentro del grupo: acompañar y guiar el crecimiento del joven atacante Armando “Hormiga” González.

El propio Sepúlveda explicó que desde antes de concretarse su fichaje tenía claro el contexto del equipo y el buen momento que atravesaba el juvenil, por lo que asumió con naturalidad esa responsabilidad.

Festejo de Hormiga González y Ángel Sepúlveda | MEXSPORT

“Desde el momento que se gestiona mi posible llegada a Chivas, yo sabía que estaba Armando y venía haciendo bien las cosas y goles. Es un gran compañero, sabe que está iniciando en esta carrera tan difícil. Está dispuesto a aprender y a aportar, y en lo que uno pueda ayudarle, para eso me trajeron, eso está claro, acepté ese rol”, señaló.

A pesar de ello, el atacante dejó en claro que no renuncia a la competencia interna ni al protagonismo dentro del equipo, destacando que los minutos se ganan con trabajo constante.

“Uno quiere protagonismo, quiere jugar, y vengo empujando a eso. En los últimos partidos hemos jugado con dos delanteros, algo que se había visto poco. Los minutos te los ganas en el día a día, en los entrenamientos, y trato de aprovecharlos de la mejor manera”, agregó.

Sobre la “Hormiga”, Sepúlveda fue contundente al describirlo como la principal referencia ofensiva del equipo, resaltando sus cualidades dentro del área.

Es nuestra referencia, nuestra cara del gol. Dentro del área no lo puedes marcar, tiene ese olfato goleador y sabe estar en el momento justo. Con 22 años viene mejorando, está abierto a crecer, es disciplinado y trabajador. Está preparado y nos va a dar muchas alegrías”, afirmó.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

En lo personal, el delantero también habló sobre su presente y el sueño de representar a México en un Mundial, sin perder la esperanza pese a la competencia.

Todos soñamos con jugar un Mundial, y más en tu país. Es algo indescriptible. Mientras esa ‘velita’ siga encendida, voy a seguir luchando, hasta que Javier Aguirre me diga que no cuenta conmigo”, comentó.

Ángel Sepúlveda celebrando el título de Copa Oro con la Selección Mexicana | IMAGO7

Finalmente, Sepúlveda destacó su evolución física y futbolística tras recuperar ritmo, luego de varios meses con poca actividad.

“Al principio no estaba en mi mejor nivel, pero hoy puedo decir que estoy mejorando y creciendo. Llegué con poco ritmo, con meses sin jugar 90 minutos, pero voy de menos a más. Espero ese llamado y, si no llega, encantado de estar en Chivas para la liguilla, donde nos jugamos mucho”, concluyó.

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