¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora

Cruz Azul sufrió en la frontera. La Máquina venció 3- 4 a FC Juárez, pero con el rosario en la mano. El cuadro celeste dormirá como líder del torneo al empatar en puntos con Chivas, ambos con nueve unidades; aunque el desempeño del equipo de Nicolás Larcamón dejó mucho que desear en los momentos finales del encuentro.

La feria de goles arrancó prácticamente desde el silbatazo inicial. Apenas al segundo 28, Agustín Palavecino sorprendió a la zaga fronteriza y marcó su segundo tanto con la camiseta celeste, adelantando de forma tempranera a los dirigidos por Nicolás Larcamón.

Cruz Azul goleando a Bravos en J4 l IMAGO7

El dominio cementero no se detuvo y al minuto 6, José Paradela firmó el segundo gol de la noche. El argentino ya suma tres anotaciones en el torneo y confirmó el buen momento de la llamada Doble P en el ataque azul.

Antes del descanso, Cruz Azul volvió a golpear. Al 38’, Carlos Rotondi apareció para empujar el tercero, culminando una primera mitad redonda. Gabriel Fernández fue clave en la generación ofensiva, al registrar dos asistencias: una para Palavecino y otra para Rotondi.

Carlos Rotondi ante Juárez | IMAGO7

Acciones destacadas del Juárez vs Cruz Azul

Por su parte, Nicolás Larcamón y su auxiliar Javier Berges fueron expulsados, por lo que el cuerpo técnico celeste tuvo que seguir el encuentro desde las gradas, aunque el marcador seguía claramente a su favor.

Ya en tiempo añadido del primer tiempo, al 45’+6’, el árbitro central recurrió al VAR para revisar una posible mano dentro del área. La decisión desató reclamos inmediatos desde el cuerpo técnico celeste y, tras la revisión, se señaló penal. Óscar Estupiñán fue el encargado de cobrarlo y descontar para FC Juárez antes de irse al vestuario.

Estupiñán, autor del descuento | MEXSPORT

¿Cómo fue la segunda mitad?

En la segunda mitad, Cruz Azul volvió a imponer condiciones. Charly Rodríguez apareció para anotar el cuarto gol celeste, sentenciando la goleada y reafirmando el gran momento del equipo.

La noche pudo ser aún más abultada, pero al 62’, Rodolfo Rotondi falló un penal ante Sebastián Jurado, estrellando el balón en el poste.

Por su parte, los Bravos aprovecharon la desconcentración y anotaron, Guilherme Castilho hizo lo propio por su equipo. Además del doblete de Estupiñán al 90+1.

Con este resultado, Cruz Azul suma una victoria contundente como visitante y se mantiene en la cima del torneo. La Máquina volverá a salir de la ciudad en la próxima jornada, cuando visite a Toluca, con el objetivo claro de seguir sumando puntos.