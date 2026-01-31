Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Polémico! Arbitraje empaña el Bravos vs Cruz Azul con penal dudoso de Palavecino

Cruz Azul ante Bravos en J4 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 22:43 - 30 enero 2026
Jesús Rafael López Valle protagonizó un momento tenso en los últimos minutos de la primera parte

Nuevamente el arbitraje fue noticia ahora dentro del FC Juárez vs Cruz Azul; Jesús Rafael López sancionó un penal polémico en contra del Cruz Azul después de una mano involuntaria de Agustín Palavecino dentro del área. 

FC Juárez vs Cruz Azul l IMAGO7

El momento ocurrió en el tiempo agregado, antes del descanso, cuando un cabezazo del atacante fronterizo provocaría que el esférico pegara en el brazo del mediocampista de los cementeros que se encontraba de espaldas y siendo sujetado por un rival. 

Tras la revisión del VAR se terminó por decretar el penal a favor de los locales que Óscar Estupiñán convertiría desde los once pasos para recortar distancias poniendo el 3-1 momentáneo tras goles de Palavecino, Paradela y Rotondi. 

Paradela en gol ante Bravos l IMAGO7

¿Esquema le funcionó a Larcamón?

Nicolás Larcamón hizo cambios de cara al juego ante Bravos de Juárez que pronto dejó dividendos dentro de la cancha. La principal novedad fue que Jorge Sánchez se quedó en la banca, cediendo su lugar en el costado derecho a Omar Campos, quien recibió el voto de confianza desde el arranque.

Además de la inclusión de Jeremy Márquez a la media cancha, quien regresaba, su presencia apuntó a fortalecer la recuperación y la salida limpia del balón, además de aportar dinámica en la zona de gestación.

El mediocampo celeste tuvo una mezcla de orden y creatividad con Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez y Charly Rodríguez, quienes fueron clave para controlar el ritmo del encuentro y conectar con los hombres de ataque. José Paradela apareció como enlace ofensivo, acompañado por Carlos Rotondi, para generar peligro.

¿Son los nuevos pilares del Cruz Azul?

En menos de 10 minutos en el duelo entre Cruz Azul y Juárez, Agustín Palavecino y José Paradela anotaron dos goles para poner una ventaja de los celestes, en un partido redondo para los cementeros con la famosa ‘Doble P’.

Cruz Azul goleando a Bravos en J4 l IMAGO7

Ambos jugadores han sido de los mejores en los últimos años en la Liga MX, pero sus aventuras comenzaron desde River Plate. Paradela y Palavecino han jugado un total de 92 partidos juntos (incluyendo el más reciente en la frontera), desde el club Millonario hasta Aguascalientes y La Noria.

