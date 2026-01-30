Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

FC Juárez vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 4 del Clausura 2026?

FC Juárez y Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
FC Juárez y Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:49 - 29 enero 2026
Cruz Azul visita a FC Juárez con miras a hilar más victorias consecutivas en el actual torneo de la Liga MX

FC Juarez se enfrentará a Cruz Azul en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Los fronterizos buscarán aprovechar la localía para sumar puntos importantes en el torneo, mientras que los cementeros tratarán de hilar triunfos para afianzarse en parte alta.

¿Cómo llegan FC Juárez y Cruz Azul a la Jornada 4?

Los Bravos ocupan actualmente la novena posición en la tabla con cuatro puntos, con un balance de cuatro goles a favor y cuatro en contra. Por su parte, Cruz Azul se encuentra en una situación más favorable, en el cuarto puesto con seis puntos, cuatro goles anotados y solo dos recibidos.

Gabriel 'Toro' Fernández en el partido contra FC Juárez en el Apertura 2025 | IMAGO 7

La diferencia de dos puntos entre ambos equipos hace que este encuentro sea crucial para los locales, quienes podrían acercarse a los puestos de clasificación directa con una victoria. Mientras que los visitantes buscarán consolidarse en la parte alta de la tabla y mantener su buen arranque de temporada.

FC Juárez llega a este encuentro con resultados irregulares en sus últimos compromisos. Los fronterizos empataron 2-2 en su partido más reciente contra Santos, tras la derrota 0-1 ante Chivas. Mientras que en la Jornada 1 se impusieron 1-2 como visitantes ante Mazatlán.

Por su parte, Cruz Azul muestra un mejor rendimiento reciente con dos victorias consecutivas: 1-0 contra Puebla y previo 2-0 ante Atlas. Sin embargo, la Máquina comenzó con una derrota 2-1 contra León. Los cementeros no terminan de convencer, pero sumar puntos de visitante puede darle fuerza al equipo de Nicolás Larcamón.

José Paradela en el partido de Cruz Azul contra FC Juárez en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Historial entre FC Juárez y Cruz Azul

En el historial reciente entre ambos equipos, el equipo celeste ha mostrado cierta superioridad con tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos, mientras que los fronterizos han ganado una vez, con un empate entre ambos.

En el encuentro más reciente, en el Apertura 2025, Cruz Azul se impuso 3-2 con goles de Luka Romero, Gabriel Fernández y José Paradela. Mientras que Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio fueron los anotadores por los Bravos en el partido celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.

Luka Romero y Willer Ditta en celebración de gol ante FC Juárez | IMAGO 7

Pero a pesar de ese antecedente, la última vez que Cruz Azul visitó al Estadio Olímpico Benito Juárez, los locales se impusieron 1-0, con gol de José Rodríguez. Con ello, se extendió a cuatro la racha de los de la Noria sin ganar en la frontera, donde solo han ganado una ocasión: 0-1 en el Guardianes 2021.

¿Dónde y a qué hora ver el FC Juárez vs Cruz Azul?

  • Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

  • Horario: 21:06 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

  • Transmisión: Fox One y Azteca 7

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

