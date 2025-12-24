Puebla anuncia la contratación de dos nuevos jugadores de cara al Clausura 2026

La ayuda está en camino. Tras terminar el Apertura 2025 como el peor equipo de toda la Liga MX, Puebla prepara cambios drásticos en su plantilla. Tras anunciar a Albert Espigares como su nuevo entrenador, el equipo ya anunció a sus primeras contrataciones.

La Franja necesita un cambio drástico si es que quiere pelear por un puesto dentro de la Liguilla. Con la eliminación del Play-In sólo un puesto dentro del Top 8 los llevaría a la siguiente ronda del Clausura 2026. Ante esto, el equipo camotero anunció la llegada de dos jugadores.

Tienen nuevo DT | IMAGO7

Las primeras contrataciones

A través de sus redes sociales, Puebla reveló la llegada de Eduardo Mustre y de Ignacio Maestro Puch. Los dos jugadores ofensivos llegan con la idea de reforzar una ofensiva que en el Apertura fue la cuarta peor en cuanto a golea notados con sólo 21 en 17 partidos.

Mustre, canterano de Pachuca, regresa al futbol mexicano tras un breve paso en Estados Unidos en el equipo colegial de FIU Panthers. El futbolista mexicano aún no ha debutado en la primera división por lo que, su llegada a la Franja significará un paso importante en su carrera.

Reforzaron su ofensiva | X

Por su parte, Maestro Puch, llega del futbol argentino. Tras sólo dos años en la máxima categoría, el delantero de 22 años emigra a la Liga MX para jugar con Puebla. En su tiempo en sudamérica, Puch jugó con Club Atlético Tucumán (equipo con el que debuto), CA Independiente y CA San Martín.

En su paso por el futbol de su país, acumuló 97 partidos disputados marcando tan sólo cuatro goles y dando tres asistencias. Además, ha representado a la Selección Argentina en las categorías inferiores.

Quieren pelear por la liguilla | IMAGO7

Con estas nuevas contrataciones, Espigares buscará pelear por un puesto en la Liguilla y así dejar el fondo de la tabla por primera vez en los últimos tres torneos.