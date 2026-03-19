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Futbol

Chitiva y su salto al Pachuca: del miedo inicial a una de las mejores decisiones de su carrera

Andrés Chitiva y Miguel Calero I MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:32 - 18 marzo 2026
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El exjugador colombiano reveló cómo su llegada a los Pachuca, impulsada por la leyenda, Miguel Calero

La historia de Andrés Chitiva en la Liga MX con el Pachuca comenzó de forma inesperada. Formado en las inferiores de Millonarios, el mediocampista vivía un gran momento en su país, donde comenzaba a consolidarse como una de las jóvenes promesas del club.

Sin embargo, su destino cambió de manera abrupta cuando recibió la noticia de su salida rumbo al fútbol mexicano. Sin previo aviso ni consulta, Chitiva pasó de sentirse cómodo en Colombia a enfrentar un reto completamente distinto en el extranjero.

Andrés Chitiva como jugador del Pachuca I MEXSPORT

Un cambio que no quería, pero que lo marcó

El salto al Pachuca en 2001 no fue sencillo en lo emocional. Lejos de verlo como una oportunidad inmediata, el colombiano experimentó incertidumbre y dudas, al dejar atrás un entorno donde se sentía pleno tanto dentro como fuera de la cancha.

Me dio miedo, me dio ansiedad, me dio felicidad, muchas sensaciones y emociones que no sabía, yo estaba feliz en Millonarios, no me quería mover. Sale esto y digo, ¿y ahora? Ni me preguntaron”, recordó Andrés Chitiva en el podcast El RePortero.
Andrés Chitiva, campeón con Pachuca I MEXSPORT

El contexto no ayudaba: apenas tenía 19 años y ya contaba con el respaldo de la afición de Millonarios. La posibilidad de salir de su zona de confort representaba más un riesgo que una ilusión en ese momento de su carrera.

Con el paso del tiempo, esa decisión obligada terminó transformándose en un punto de inflexión. En Pachuca encontró un entorno que le permitió crecer rápidamente y consolidarse en el futbol profesional, cambiando por completo su percepción inicial.

Adentro con un miedo terrible, porque no sé si lo quería en ese momento, pero después se dieron cosas muy importantes... me encontré un Pachuca maravilloso, lo mejor que me ha pasado en la vida”, añadió el exjugador, quien con el tiempo terminó reconociendo que aquel cambio inesperado fue determinante en su crecimiento profesional.
Andrés Chitiva como jugador del América I MEXSPORT

El papel clave de Miguel Calero

Detrás del movimiento estuvo la figura de Miguel Calero, quien recomendó directamente a Chitiva con la directiva del club mexicano. Lo que comenzó como una conversación casual terminó convirtiéndose en una transferencia concreta.

El entonces guardameta vio potencial en su compatriota y facilitó el contacto con la directiva encabezada por Jesús Martínez, lo que aceleró el proceso sin que el jugador dimensionara lo que estaba por suceder.

A los pocos días, la negociación se concretó. Chitiva pasó de entrenar con normalidad en Millonarios a enterarse de que ya no formaba parte del club y que debía reportar con Pachuca bajo un préstamo con opción de compra.

Chitiva con Pachuca en el Repechaje del Clausura 2008 I MEXSPORT
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