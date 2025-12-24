¿El legado continúa? Pachuca ficha a hijo de un histórico ídolo de los Tuzos

Los Tuzos del Pachuca ya mueven sus piezas para reforzar el ataque de cara al próximo torneo Clausura 2026. Según información revelada por el periodista Omar Zerón, el conjunto hidalguense ha concretado el regreso de un canterano con un apellido de peso histórico en la institución: Juan José Calero.

José Juan Calero | IMAGO7

El delantero, hijo de la máxima leyenda del club, Miguel Calero, volverá a vestir la camiseta blanquiazul tras un largo recorrido que lo llevó a buscar madurez futbolística fuera de la "Bella Airosa".

Un camino de maduración

Juan José Calero se formó en la Universidad del Fútbol; sin embargo, en su primera etapa no logró establecerse en el primer equipo y en la búsqueda por minutos y regularidad lo llevó a recorrer distintos escenarios.

En Liga MX también militó en León, mientras que en Liga de Expansión tuvo paso por Mineros de Zacatecas y recientemente en los Venados de Yucatán, donde se consagró como máximo goleador de la división el pasado torneo.

Inclusive en 2021, probó suerte en el Viejo Continente con el Gil Vicente de Portugal.

Calero actualmente milita en Venados | IMAGO7

Revancha en Pachuca

Con 27 años de edad, Calero llega en una etapa de plenitud física y con la experiencia necesaria para pelear por un puesto en el esquema de Guillermo Almada. Su regreso no solo representa un movimiento estratégico para la delantera, sino también un fuerte vínculo emocional con la afición tuza, que mantiene intacto el respeto por el legado de su padre.

El atacante buscará finalmente consolidarse en la Primera División de México con el equipo que lo vio nacer, asumiendo el reto de aportar los goles que el conjunto de Hidalgo necesita para volver a los primeros planos del fútbol mexicano.