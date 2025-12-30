Necaxa busca reforzar su delantera con jugador del Feyenoord

El Clausura 2026 está cerca de arrancar y, aun cuando todavía falta para que el mercado de transferencias termine, varios equipos de la Liga MX han comenzado a moverse para reforzar sus plantillas, incluido los Rayos de Necaxa.

El conjunto hidrocálido, de acuerdo a información de Súperdeportivo, está busca hacerse de los servicios de un delantero del Feyenoord, equipo que juega en la Eredivisie y que fue compañero y competencia directa de Santiago Giménez.

El nombre que Necaxa busca para cubrir la baja de Diber Cambindo, que se fue a León, es el de Julián Carranza, atacante argentino que pertenece al Feyenoord y que llegó en el verano del 2024.

Carranza, que jugó 30 partidos en su etapa con el equipo de Rotterdam, solo marcó cinco goles mientras jugó en la Eredivisie, a pesar del interés de Necaxa, hay un tema que complica las ilusiones de la afición del equipo de Aguascalientes.

Carranza está cedido

El delantero argentino, tras no tener minutos con el Feyenoord, salió en el verano de este año con rumbo a la segunda división de Inglaterra, específicamente al Leicester City.

Carranza, en su etapa en la Championship, solo ha jugado en nueve ocasiones, eso sí, sin poder estrenarse todavía con el equipo de los Foxes.

El préstamo del delantero argentino termina en verano del 2026, antes de la Copa del Mundo, aunque Necaxa sí podría ofertar para hacerse de sus servicios en este mercado invernal.

El Clausura 2026, para los Rayos de Necaxa, arrancará el próximo sábado 10 de enero, cuando se enfrenten a Santos Laguna en el TSM de Torreón.