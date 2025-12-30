VIDEO: Comer uvas en Año Nuevo, un lujo cada vez más difícil… ¡Hasta 150 pesos el kilo!

La tradición de las 12 uvas está en riesgo. Lo que antes era un ritual simbólico para cerrar el año con buenos deseos, ahora se ha vuelto una carga para el bolsillo. Comer uvas en la cena de Año Nuevo 2025 podría costarte más que la ensalada navideña.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el kilo de uva en México ya supera los 96 pesos en algunas variedades. Una cifra que ha hecho que más de uno se lo piense dos veces antes de cumplir con la tradición.

En algunos mercados la uva cuesta hasta 150 pesos / Gina Sánchez

Suben los precios... y bajan las ventas

La uva es una fruta de temporada que, durante diciembre, se convierte en oro. No por su sabor, sino por su precio. Su consumo se dispara por la costumbre de comer 12 en punto de las 12 de la noche del 31 de diciembre.

¿El problema? Pedir tus 12 doces en fin de año te podría salir caro, nos dijeron consumidores consultados por Contra. Algunos, de plano, aseguran que mejor se van a comer pasitas.

La tradición de comprar uvas en año nuevo puede desaparecer / Gina Sánchez

“Pues ahorita que me estoy dando cuenta está muy cara, entonces yo creo que tendré que comer pasitas en lugar de uvas”, nos reveló una señora.

Los comerciantes también lo resienten ya que la gente cada año las compra menos, por lo mismo del precio que se impone por la inflación, dicen en mercados de la CDMX.

La uva más barata es la roja con semilla / Gina Sánchez

¿Cuánto cuesta la uva?

Profeco publicó los precios promedio por kilo de las variedades más comunes en México:

Uva blanca sin semilla : $96.56 pesos

Uva roja sin semilla : $81.01 pesos

Uva Red Globe: $85.47 pesos

En zonas como Monterrey o Guadalajara, el kilo de uva globo rebasa los 98 pesos. Si a eso le sumas otras compras decembrinas, la fruta ya no sabe tan dulce. Pero el precio pude llegar hasta los 150 pesos dependiendo su calidad y tamaño.

Por temporada, siempre la uva es más cara / Gina Sánchez

¿Por qué tan cara?

Las razones del aumento son varias: demanda estacional, costos de importación, logística de refrigeración, e incluso estrategias de los comercios que suben precios conforme se acerca el Año Nuevo.

En el sondeo realizado por Contra, un comerciante de uva contó que la gente está dejando de comprar por lo mismo que está cara y que mucha gente ya no sigue la tradición de las 12 uvas, 12 deseos.

La uva se convierte en 'oro' por su precio y demanda / FREEPIK

“La venta de la uva como cada año ha ido bajando, ya no es la misma tradición, como que ya no se celebra tanto como en años pasados”, relató.

¿Cumplirás con la tradición este año o dejarás pasar tus deseos? Tú decides, pero las uvas ya no son tan baratas como antes.