¿De qué murió Tatiana Schlossberg, nieta de JFK, a los 35 años? Esto sabemos

La periodista ambiental Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, falleció a los 35 años tras enfrentar una forma agresiva de leucemia.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por la John F Kennedy Library Foundation: "Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, expusieron.

Tatiana Schlossberg falleció a los 35 años de leucemia / AP

Revela su enfermedad

Schlossberg, hija de la diplomática Caroline Kennedy y el diseñador Edwin Schlossberg, había hecho pública su enfermedad apenas en noviembre de 2024, cuando reveló que le habían dado menos de un año de vida tras ser diagnosticada con leucemia mieloide aguda.

En un emotivo ensayo publicado el mes pasado en The New Yorker, titulado “A Battle With My Blood”, narró su proceso desde el diagnóstico hasta los tratamientos, y compartió el miedo más grande que enfrentó al recibir la noticia.

La escritora ya había revelado su enfermedad en 2024 / AP

"Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían”, indicó en ese entonces.

Tatiana acababa de dar a luz a su segundo hijo cuando fue diagnosticada, en mayo de 2024. Pese a someterse a quimioterapia y un trasplante de médula ósea, los médicos no le dieron un pronóstico alentador.

Una tragedia más para los Kennedy

La familia Kennedy ha vivido numerosas tragedias a lo largo de los años: su abuelo, el presidente John F. Kennedy, fue asesinado en 1963; su tío, John F. Kennedy Jr., murió en un accidente aéreo en 1999. Ahora, la muerte de Tatiana suma otro doloroso capítulo.

Los doctores no le dieron un buen pronóstico pese a las quimioterapias / Especial

"Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerla", escribió refiriéndose al dolor que causaría a su madre.

También mostró su decepción con la reciente designación de su tío Robert F. Kennedy Jr. como titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Una desgracia envuelve de nuevo a la familia Kennedy / Redes Sociales

Periodista, escritora y defensora del planeta

Antes de dar a conocer su enfermedad, Tatiana Schlossberg había construido una sólida carrera como periodista especializada en temas ambientales. Fue autora del libro "Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don't Know You Have", y colaboró con The New York Times y otros medios.

En una entrevista con NBC News en 2019, dejó clara su visión: "Creo que el cambio climático es la historia más importante del mundo, y es una historia que abarca todo... Si pudiera ayudar a comunicarlo, eso podría inspirar a otras personas a involucrarse y trabajar en el tema”, dijo.