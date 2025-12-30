¿Bombazo europeo? América busca fichar a Julián Araujo

El Club América ha comenzado a mover sus piezas en el mercado de transferencias con un objetivo claro: reforzar la lateral derecha. Según información del periodista especializado Matteo Moretto, el conjunto de Coapa tiene un interés genuino en fichar a Julián Araujo, actual jugador del Bournemouth de la Premier League.

Julián Araujo interesa al América | X: @afcbournemouth

Hasta este momento, la situación se mantiene como un interés exploratorio. No se han reportado negociaciones formales ni una oferta sobre la mesa del club inglés. Sin embargo, el perfil de Araujo encaja perfectamente en las necesidades urgentes de André Jardine.

La urgencia del América responde a dos factores críticos en su plantilla actual:

La baja por lesión de Dagoberto Espinoza, quien venía ganando terreno y seguirá fuera toda la próxima temporada por su lesión de ligamentos y el bajo rendimiento de Kevin Álvarez, quien no ha logrado recuperar su mejor versión, dejando un hueco defensivo y ofensivo por ese costado.

La falta de minutos en Inglaterra

El presente de Julián Araujo en el Bournemouth es complicado. En lo que va de la temporada, el mexicano solo ha disputado un partido, correspondiente a la Carabao Cup. En la Premier League, el lateral no ha sido tomado en cuenta por su técnico, una inactividad que preocupa al jugador.

Araujo está borrado del Bournemouth | X: @afcbournemouth

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Araujo sabe que necesita regularidad. A seis meses de la justa mundialista, mantenerse en el banquillo pone en serio riesgo su convocatoria por parte de Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

Competencia europea para América

A pesar del deseo de las Águilas, el fichaje no será una tarea sencilla. El América no es el único pretendiente; reportes indican que clubes europeos también siguen de cerca su situación, destacando el interés del Celtic de Escocia.

El club azulcrema deberá competir no solo en lo económico, sino también convencer al jugador de que volver a la Liga MX es el paso correcto para asegurar su lugar en la Copa del Mundo, en lugar de intentar una nueva aventura en el viejo continente.