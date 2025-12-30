VIDEO: El calzón amarillo del dinero arrasa sobre el rojo del amor en Año Nuevo

¿Ya pensaste cómo quieres que te vaya el próximo año? Porque si algo quedó claro tras salir a preguntar a las calles de la CDMX, es que la gente no está para enamorarse, está para sobrevivir… y eso se hace con dinero.

Como cada 31 de diciembre, muchos mexicanos se preparan para cerrar el año con el clásico ritual de la ropa interior: el calzón rojo si buscas amor o el amarillo si necesitas billete.

Los calzones que más se venden para Año Nuevo son el amarillo y el rojo / Gina Sánchez

En un sondeo realizado por Contra, la mayoría no dudó: prefieren estrenar sus calzones amarillos para atraer riqueza, mientras que el rojo quedó relegado al cajón de los recuerdos.

La inflación está pegando en todos los rubros y lo único que busca la gente es sobrevivir, como sea el amor llega solito y más tarde.

El color amarillo de la riqueza se impuso ante el rojo de la pasión / Gina Sánchez

El color de tus calzones define tu año (dicen…)

Ya sea por fe, tradición o juego, los colores tienen su chiste. Si aún estás indeciso, aquí te va el significado:

Rojo: Amor, pasión y romanticismo. Quienes lo eligen creen que atraerá aventuras sentimentales, unión y valentía emocional.

Amarillo: Dinero, prosperidad y estabilidad económica. Es el más popular entre quienes no quieren carencias en 2026.

Otros colores: Azul para paz, blanco para salud, verde para esperanza, negro para lujo, rosa para amistad o naranja para vitalidad. ¡Hay para todos!

Hay colores para todos los deseos y rituales de fin de año / Gina Sánchez

Entre superstición y tendencia

Cada diciembre, los puestos callejeros, tianguis y tiendas de ropa íntima se inundan con calzones de todos los colores. La gente los compra, los regala y hasta los presume como parte del último deseo del año.

La gente siempre se inclinó por el amarillo y tener dinero de más / Gina Sánchez

Y aunque algunos lo hacen de broma, la venta de lencería crece antes del 31 de diciembre, especialmente los modelos amarillos. Lo importante es no cerrar el año sin algo nuevo, algo especial… y si es un calzón que te dé suerte, pues mejor.

“Todos quieren dinero”, fue la frase que más se repitió en nuestro recorrido.

Hay modelos para todos los gustos y tamaños / Gina Sánchez