OFICIAL: Diber Cambindo es nuevo jugador de León

Tras semanas de incertidumbre y negociaciones que parecieron estar al borde del colapso, el Club León ha hecho oficial la llegada del delantero colombiano Diber Cambindo.

Cambindo llega a La Fiera | IMAGO7

El goleador llega en venta definitiva procedente de los Rayos del Necaxa, poniendo fin a una de las novelas más complejas del mercado de fichajes de la Liga MX.

Se destraban las negociaciones

A pesar de que existía un acuerdo total entre clubes por una cifra cercana a los 4 millones de dólares y que el jugador ya había aceptado los términos salariales, el traspaso se mantuvo congelado en los últimos días. El motivo fue la intervención de su representante, Sebastián Olarte.

Finalmente, las partes lograron destrabar los puntos de conflicto, permitiendo que "La Fiera" concretara el fichaje de uno de los delanteros más productivos del último año en México.

Será su tercer equipo en México | IMAGO7

Un goleador de garantías para "La Fiera"

La llegada de Cambindo representa un salto de calidad importante para el ataque de León. El colombiano deja Aguascalientes con números que respaldan la inversión y su capacidad frente al arco.

Durante todo el 2025, el delantero colombiano logró marcar 32 goles en 68 partidos con el conjunto de Aguascalientes, su mejor registro Desde que llegó a México en 2023.

Con este movimiento, León se hace con un artillero que ha demostrado su capacidad goleadora en la Liga MX.