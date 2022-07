Jürgen Damm: 'Europa no se compara a estar en el Club América'

Jürgen Damm no ha ocultado lo satisfecho que se siente por haber llegado al Club América. Incluso, el volante por derecha reconoce que vestir los colores azulcrema es un sueño que prioriza incluso antes de llegar a jugar en el Viejo Continente.

"Mi sueño es vestir la camiseta del América y otra cosa es secundario. Llegar al América es un sueño cumplido. Europa y otro tipo de cosas no se comparan a estar en este club”, indicó Damm en entrevista para ESPN.

“El tema de tener un contrato por torneo exige y te hace desde el inicio demostrar. Aunque tengas un contrato de tres o cuatro años la exigencia del club te demanda eso al portar la camisa del equipo más grande. Se debe mostrar desde inicio porqué estás aquí y en mi caso llenarle el ojo al Tano Ortiz y directiva, porque es mi sueño, deseo y trabajar con esa humildad para estar ya sea en campo, banca o tribuna y trabajar con esa continuidad y proceso en el club”, apuntó el mexicano recién llegado a Coapa.

Respecto a la pretemporada, Jürgen reconoció que le costó al principio en cuanto a lo físico, peor asegura que está por volver a la condición que lo llegó a llevar a la Selección Mexicana.

"La pretemporada y juegos amistosos me costaron por la inactividad que traía y ahora estoy mucho mejor. Me he esforzado en lo físico para recuperar ese tema aeróbico para recuperar la idea y vuelta, desborde y sé que puedo dar mucho más. Sé que puedo más que entregar y cada partido dar lo mejor de mí para aportar al club, a mi equipo lo que necesita y sé lo que puedo dar en futbolístico y físico”, sentenció Damm.

