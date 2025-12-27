¡Leyendas en casa! Pumas recibe a Darío Verón y Leandro Augusto en Cantera

Universidad Nacional buscará tener un mejor Clausura 2026 que lo que fue el último semestre, sin embargo, pese a los refuerzos, algo falta en Pumas. Diversos aficionados creen que una de las grandes ausencias en el equipo auriazul es la falta de garra, algo que era lo que sobraba en antaño.

Varios jugadores son recordados en los cimientos del Estadio Olímpico Universitario por su entrega y pasión a los colores azul y oro, como el caso de Darío Verón y Leandro Augusto. Ambos exjugadores acapararon las miradas de todos los aficionados de los Pumas, pues estuvieron en Cantera para una visita especial.

Daniel Pineda, masajista con más de 30 años en Pumas, compartió la fotografía de ambos baluartes universitarios en el semillero auriazul. El momento no pasó desapercibido por internautas y algunos exjugadores, como el caso de Juan Manuel Iturbe, exfutbolista paraguayo del cuadro de la Ciudad de México en 2020.

¿Por qué estuvieron Darío Verón y Leandro Augusto en Cantera?

La visita de ambos parece solo un pequeño momento de ambos en el club de sus amores, pues ambos salieron de Brasil y Paraguay de vacaciones decembrinas. Fue en este fin de semana, ya menos ajetreado, que se dieron una vuelta por el Pedregal.

Ídolos en Pumas

La actualidad del equipo universitario no le hace justicia a su brillante historia, sin embargo, tanto Darío Verón como Leandro Augusto son dos de los más grandes ídolos en la historia moderna de los Pumas.

El paraguayo no solamente fue Campeón con Pumas, sino que se convirtió en un líder dentro y fuera de la cancha. Darío Verón llegó a México en 2003 y se mantuvo hasta 2017, como líder y estandarte de un equipo que perdió garra y mística con el pasar de los años.

Por su parte, Leandro Augusto llegó a México en el 2000, para ser futbolista del Léon. Sin embargo, un año después, el brasileño nacionalizado mexicano portó la camiseta auriazul, en la que se volvió un referente en sus dos etapas en el balompié nacional.

