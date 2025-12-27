"No le gustaba correr": Excompañero de Sebastián Córdova expone sus actitudes

La trayectoria de Sebastián Córdova vuelve a estar bajo los reflectores tras unas llamativas declaraciones de Yosgart Gutiérrez, quien fuera su compañero durante su etapa en el Necaxa.

El exguardameta, ahora comentarista, compartió detalles sobre la dinámica de trabajo del mediocampista cuando este buscaba consolidarse en la Primera División tras salir de las fuerzas básicas del América.

Córdova en un partido de Tigres | IMAGO7

De acuerdo con el relato de Gutiérrez, compartido en uno episodio de su podcast, la convivencia deportiva estuvo marcada por discrepancias relacionadas con la intensidad y el compromiso físico del joven futbolista en el terreno de juego. El exportero señaló que la disposición defensiva y el despliegue atlético de Córdova fueron puntos de fricción constante durante su estancia con los Rayos.

Sobre estos episodios, Yosgart Gutiérrez fue contundente al describir la actitud del exjugador de Tigres:

"Tuve algunos roces con él, porque de repente no le gustaba correr, no le gustaba meter, no le gustaba el choque y yo se lo decía. Quizás en la calentura del partido o de un entrenamiento, fueron los roces con él pero después mejo ró mucho ".

Córdova previo a un partido | IMAGO7

A pesar de los conflictos mencionados, Gutiérrez reconoció que la evolución del volante fue notable en sus etapas posteriores con el América, y posteriormente en Tigres, donde resultó una pieza clave para la obtención del título en el Clausura 2023.

No obstante, tras la salida de Córdova de la institución regiomontana luego del vencimiento de su contrato, el exarquero cuestionó si los rasgos de personalidad observados en el pasado podrían estar influyendo en su presente profesional, pues se encuentra como agente libre y aún no encuentra equipo.

"No sé si sea esa situación la que le está afectando, hablo sin estar en el día a día actualmente con él", añadió Gutiérrez en su intervención mediática.

Actualmente, el futuro de Sebastián Córdova es objeto de especulación en el mercado de fichajes de la Liga MX, siendo el Toluca uno de los destinos más mencionados para el futbolista de cara al próximo torneo.

*Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.