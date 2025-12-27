Suben los impuestos en 2026: refrescos, cigarros, apuestas y hasta museos costarán más

Con la llegada de 2026, consumidores en México enfrentarán una serie de ajustes fiscales que harán más caros varios productos y servicios del día a día, derivados de cambios aprobados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Refrescos y bebidas subirán de precio

Una de las medidas más visibles será el incremento del impuesto a refrescos y otras bebidas saborizadas. El IEPS a estos productos pasará de alrededor de 1.64 pesos por litro a más de 3.08 pesos por litro, lo que encarecerá refrescos y bebidas con azúcar o edulcorantes.

También se incluyen por primera vez en este impuesto bebidas “light” o “cero” que contienen edulcorantes, con un gravamen de 1.50 pesos por litro.

Refrescos y bebidas azucaradas tendrán un nuevo ajuste fiscal a partir de enero de 2026. / iStock

Cigarros y tabaco

Los productos de tabaco también recibirán ajustes. La tasa de IEPS para los cigarros aumentará del 160% al 200% del valor del producto, lo que llevará a que muchas cajetillas superen los 100 pesos en su precio final al consumidor.

Apuestas y juegos

En el caso de casas de apuestas y juegos en línea, los impuestos ad valorem —es decir, sobre el valor de la operación— subirán de 30% a 50%, lo que impactará tanto a casinos físicos como a plataformas de apuestas digitales.

Apuestas, sorteos y juegos de azar estarán entre los sectores más afectados. / iStock

Emprendedores y ventas digitales

Los emprendedores y vendedores por internet también verán un cambio: habrá una retención del 10.5% sobre las ventas realizadas por plataformas digitales como parte de las nuevas obligaciones fiscales para combatir la informalidad.

Especialistas recomiendan a las familias planear sus gastos ante el alza de precios. / iStock

Museos y zonas arqueológicas

El acceso a museos y zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) subirá de costo en 2026. La tarifa general pasará de alrededor de 96 pesos a 210 pesos, aunque los mexicanos con credencial de elector tendrán un descuento cercano al 50% (aproximadamente 104.50 pesos).

¿Por qué subirán estos impuestos en 2026?

Los aumentos a productos como refrescos, cigarros, apuestas y servicios digitales forman parte del Paquete Económico 2026, con el que el gobierno federal busca incrementar la recaudación y reducir el consumo de productos considerados dañinos para la salud.

El gobierno busca aumentar la recaudación y reducir el consumo de productos nocivos. / iStock

¿Cuándo entran estos cambios?

Todos estos ajustes fiscales forman parte de las reformas aprobadas en el Paquete Económico 2026 y comenzarán a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que se espera que los precios ya reflejen los nuevos impuestos desde principios del año en tiendas, servicios y entradas