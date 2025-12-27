¿Adiós a los celulares en la escuela? Senado analiza prohibición en primarias y secundarias

El Senado de la República analiza una propuesta para restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en escuelas primarias y secundarias de todo México.
La iniciativa fue presentada por el senador Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, y pretende modificar la Ley General de Educación.
¿Qué quiere cambiar el Senado?
La propuesta plantea que durante el horario de clases los alumnos ya no puedan usar:
Teléfonos celulares
Tabletas
Relojes inteligentes
Cualquier otro dispositivo móvil personal
Esto aplicaría dentro de los planteles de educación básica.
¿Habrá excepciones?
Sí. Los dispositivos podrían usarse solo en:
Casos de emergencia
Situaciones de necesidades educativas especiales
Además, los maestros y directivos podrían retener los celulares durante la jornada y devolverlos al final del día.
¿Por qué quieren prohibirlos?
El senador explicó que el uso excesivo de celulares:
Distrae a los estudiantes
Afecta la convivencia escolar
Puede facilitar el ciberacoso y el acceso a contenidos no adecuados
El objetivo es que los alumnos se concentren más en clase y convivan mejor.