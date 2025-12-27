¿Adiós a los celulares en la escuela? Senado analiza prohibición en primarias y secundarias

Una iniciativa busca que los estudiantes ya no puedan usar celulares durante clases para mejorar la atención y el ambiente escolar

El Senado de la República analiza una iniciativa para restringir el uso de celulares en escuelas de educación básica en México. | iStock
Laura Reyes Medrano
27 de Diciembre de 2025

El Senado de la República analiza una propuesta para restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en escuelas primarias y secundarias de todo México.

La iniciativa fue presentada por el senador Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, y pretende modificar la Ley General de Educación.

El senador Alberto Anaya presentó la iniciativa para reformar la Ley General de Educación. / iStock
¿Qué quiere cambiar el Senado?

La propuesta plantea que durante el horario de clases los alumnos ya no puedan usar:

  • Teléfonos celulares

  • Tabletas

  • Relojes inteligentes

  • Cualquier otro dispositivo móvil personal

Esto aplicaría dentro de los planteles de educación básica.

La propuesta contempla prohibir teléfonos, tabletas y relojes inteligentes durante la jornada escolar. / iStock
¿Habrá excepciones?

Sí. Los dispositivos podrían usarse solo en:

  • Casos de emergencia

  • Situaciones de necesidades educativas especiales

Además, los maestros y directivos podrían retener los celulares durante la jornada y devolverlos al final del día.

La medida contempla excepciones solo para emergencias o necesidades educativas especiales. / iStock
¿Por qué quieren prohibirlos?

El senador explicó que el uso excesivo de celulares:

  • Distrae a los estudiantes

  • Afecta la convivencia escolar

  • Puede facilitar el ciberacoso y el acceso a contenidos no adecuados

El objetivo es que los alumnos se concentren más en clase y convivan mejor.

La medida busca fomentar la concentración y la interacción directa entre alumnos y docentes. / iStock
