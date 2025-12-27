Tragedia en Tamaulipas: autobús choca contra tráiler y deja dos muertas y más de 35 heridos

Una madrugada de pesadilla se vivió en las carreteras de Tamaulipas. Un accidente en el kilómetro 92 de la vía Zaragoza–Ciudad Victoria, a la altura de El Atorón, en el municipio de Güémez, dejó un saldo preliminar de dos mujeres fallecidas y más de 35 personas lesionadas, entre ellas 12 menores de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús de pasajeros había salido de Nuevo Laredo con destino a Poza Rica, Veracruz, cuando se impactó por alcance contra un tráiler que se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica. Hasta el momento no se ha determinado por qué la unidad de carga estaba varada ni si contaba con señalamientos preventivos visibles.

El autobús de pasajeros se impactó contra el tráiler / Especial

Acuden servicios de emergencia al accidente

“Alrededor de la una de la mañana, se dio aviso al Servicio de Emergencia, para la movilización de ambulancias y paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil, así como elementos de la Guardia Nacional, Policía Ministerial y Guardia Estatal para el rescate y atención de las personas lesionadas”, detallaron las autoridades.

Entre los lesionados, se reporta que dos personas quedaron prensadas tras el brutal impacto. Los conductores del autobús también resultaron gravemente heridos. El caos obligó a un despliegue urgente de cuerpos de emergencia de todos los niveles.

Los heridos fueron atendidos en el lugar y otros llevados al hospital / Especial

Las víctimas con lesiones más graves fueron trasladadas a hospitales de Ciudad Victoria, mientras que otros pasajeros recibieron atención en el lugar o fueron canalizados al Hospital Infantil, en el caso de los menores.

Autoridades comienzan las investigaciones

En tanto, la Unidad General de Investigación (UGI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado ya tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones para deslindar responsabilidades y esclarecer el origen del choque.

Dos personas perdieron la vida al quedar prensadas tras el impacto / Especial

El hecho encendió las alarmas entre las autoridades, quienes recordaron que el exceso de velocidad, la falta de precaución, el uso del celular al conducir y el cansancio siguen siendo las principales causas de tragedias en las carreteras del país.

El camión estaba parado sobre la carretera lo que provocó el accidente / Especial

Protección Civil reiteró su llamado urgente a extremar precauciones durante los traslados por carretera, especialmente en estas fechas donde el tráfico y los accidentes se incrementan.

Los hechos ocurrieron por la madrugada de este sábado / Especial