¿Cuáles son los rituales más populares para recibir el Año Nuevo 2026?

Justo cuando el reloj marca las 12 y el 2026 arranca, en miles de casas comienza una pequeña carrera contra el tiempo: uvas en la mano, maletas listas, ropa interior de colores y hasta lentejas guardadas en los bolsillos. No es casualidad. Cada uno de estos rituales forma parte de tradiciones que, año con año, buscan atraer amor, dinero, viajes y buena suerte para los próximos 12 meses. ¿Cuáles son los más famosos y por qué siguen tan vivos? Aquí te lo contamos.

Comer 12 uvas para cumplir deseos

Uno de los rituales más conocidos en México y otros países de habla hispana es comer 12 uvas, una por cada campanada de medianoche. Cada uva representa un deseo para cada mes del año, por lo que se acostumbra pedirlos en silencio mientras se comen rápidamente.

Comer 12 uvas al sonar las campanadas es uno de los rituales más populares en Año Nuevo. / iStock

Lentejas para llamar a la abundancia

Las lentejas simbolizan prosperidad económica. Algunas personas las comen en la cena, mientras que otras se lanzan un puñado sobre la cabeza o guardan algunas en una bolsita roja dentro de la cartera para atraer dinero durante todo el año.

Encender velas de colores

Propósito según el color:

Amarillas: Dinero y éxito.

Rojas: Pasión y energía.

Blancas: Armonía y purificación.

Verdes: Salud y bienestar.

Ropa interior de colores: ¿qué significa cada tono?

Elegir el color de la ropa interior no es solo cuestión de moda. La tradición señala que cada color tiene un propósito:

Rojo: atraer el amor.

Amarillo: llamar al dinero y la abundancia.

Verde: buena suerte.

Azul: salud y armonía.

Blanco: paz y felicidad.

Usar ropa interior de colores busca simbolizar intención positiva para el 2026. / iStock

Estrenar ropa para comenzar de cero

Usar ropa nueva es otra costumbre muy popular. Representa renovación, nuevos comienzos y la intención de enfrentar el año con una actitud fresca.

¿Por qué se sale con una maleta en Año Nuevo?

Si lo que quieres es viajar en 2026, muchas personas salen a caminar con una maleta justo después de la medianoche. Algunos incluso la llevan con ropa dentro, como si ya estuvieran por iniciar su primer viaje del año.

Salir con una maleta después de medianoche se asocia con viajes y nuevas oportunidades. / iStock

Limpiar para dejar atrás lo malo

Barrer la casa de adentro hacia afuera antes o durante el 1 de enero simboliza despedirse de las malas energías del año que termina y abrirle la puerta a lo nuevo.

Arrojar agua hacia afuera

Representa la expulsión de las lágrimas, los problemas y las penas del año.

Escribir deseos en un papel y quemarlo

Su propósito es liberar intenciones al universo y "sellar" los deseos para el próximo año.