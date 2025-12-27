¿Cuáles son los rituales más populares para recibir el Año Nuevo 2026?

Comer 12 uvas para cumplir deseos
Uno de los rituales más conocidos en México y otros países de habla hispana es comer 12 uvas, una por cada campanada de medianoche. Cada uva representa un deseo para cada mes del año, por lo que se acostumbra pedirlos en silencio mientras se comen rápidamente.
Lentejas para llamar a la abundancia
Las lentejas simbolizan prosperidad económica. Algunas personas las comen en la cena, mientras que otras se lanzan un puñado sobre la cabeza o guardan algunas en una bolsita roja dentro de la cartera para atraer dinero durante todo el año.
Encender velas de colores
Propósito según el color:
Amarillas: Dinero y éxito.
Rojas: Pasión y energía.
Blancas: Armonía y purificación.
Verdes: Salud y bienestar.
Ropa interior de colores: ¿qué significa cada tono?
Elegir el color de la ropa interior no es solo cuestión de moda. La tradición señala que cada color tiene un propósito:
Rojo: atraer el amor.
Amarillo: llamar al dinero y la abundancia.
Verde: buena suerte.
Azul: salud y armonía.
Blanco: paz y felicidad.
Estrenar ropa para comenzar de cero
Usar ropa nueva es otra costumbre muy popular. Representa renovación, nuevos comienzos y la intención de enfrentar el año con una actitud fresca.
¿Por qué se sale con una maleta en Año Nuevo?
Si lo que quieres es viajar en 2026, muchas personas salen a caminar con una maleta justo después de la medianoche. Algunos incluso la llevan con ropa dentro, como si ya estuvieran por iniciar su primer viaje del año.
Limpiar para dejar atrás lo malo
Barrer la casa de adentro hacia afuera antes o durante el 1 de enero simboliza despedirse de las malas energías del año que termina y abrirle la puerta a lo nuevo.
Arrojar agua hacia afuera
Representa la expulsión de las lágrimas, los problemas y las penas del año.
Escribir deseos en un papel y quemarlo
Su propósito es liberar intenciones al universo y "sellar" los deseos para el próximo año.