Raúl Jiménez: los 10 mejores goles del mexicano en 2025

Si hay una palabra para definir a Raúl Jiménez es resiliencia. El canterano del América tuvo momentos complicados en su carrera, sin embargo, el 2025 fue un año consagratorio para el ariete mexicano, pues terminó con 20 anotaciones dentro del Fulham y Selección Mexicana.

Los 10 mejores goles de Raúl en 2025

Pese a que comenzó el 2025 con algunos goles desde los 11 pasos, el primero que se llevó los reflectores fue el 8 de marzo ante el Brighton en Premier League. Raúl recibió un balón largo en los linderos del área grande e hizo un gran control con el pecho, para definir de primera y vencer al arquero de las Gaviotas.

El segundo tanto que entra al listado, también fue en Premier League. Después de la lesión que sufrió en la cabeza tras el encontronazo con David Luiz, el mexicano perdió confianza para rematar, sin embargo, en el duelo ante el Everton el 10 de mayo de 2025, ese miedo se fue y con un testarazo mandó el balón al fondo.

Con los Cottagers | AP

Una semana después del gol ante el Everton, 'El Lobo de Tepeji' repitió la dosis ante el Brentford. Raúl Jiménez se alzó por los cielos y un cabezazo indomable terminó por ser otro gran gol en el 2025 para el mexicano.

La Selección Mexicana no fue ajena a los grandes goles de Raúl y, aunque su especialidad son los penaltis, también demostró su gran golpeo desde los tiros libres. En las Semifinales de Nations League, ante Canadá, Jiménez anotó un doblete, pero el que se llevó todos los reflectores fue uno desde la pelota parada fuera del área grande.

Copa Oro | IMAGO7

En la Final de la Nations League, Raúl también anotó un doblete, aunque los goles no fueron tan espectaculares. Sin embargo, su tiro desde los 11 pasos para ganar el título merece una mención especial, pues el mexicano se enfrentó a una presión gigantesca para darle un nuevo título al Tricolor.

De regreso con los Cottagers, Raúl Jiménez volvió a marcar con la que fue su marca registrada y, cuando la confianza regresó, también sus tantos. En la presente temporada de la Premier League, su primer gol fue después de que intentó peinar en un tiro de esquina, pero el balón, caprichoso solo como él sabe, se metió sin ningún otro toque.

Gol y homenaje | MAGO7

En el verano con el Tricolor, Raúl Jiménez anotó tres goles en Copa Oro, pero los dos últimos se llevaron un reconocimiento especial. El primero fue en las Semifinales ante Honduras, cuando después de un gran pase por parte de Gilberto Mora definió de primera.

Después, en la Gran Final ante Estados Unidos, el mexicano se llevó el respeto con su gol, pero también con su homenaje. Después de un golazo para abrir el marcador, Raúl Jiménez recordó a Diogo Jota, quien falleció en un accidente automovilístico y fue compañero suyo en Wolverhampton.

Su último golazo con el equipo londinense fue ante Sunderland, con un cabezazo implacable que selló una victoria in extremis. Mientras que el último gol de este top 10 fue ante Corea del sur, con otro remate con la cabeza, que ojalá y pueda repetir en Guadalajara en 2026.

Ante Corea | IMAGO7